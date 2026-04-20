K. Warsh: Fed musí zostať nezávislý, ale má sa sústrediť na ciele
Takisto sa vyjadril, že je pevne odhodlaný bojovať proti inflácii, pričom trh práce spomenul len raz.
Autor TASR
Washington 20. apríla (TASR) - Kandidát na šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Kevin Warsh vyhlásil, že menová politika musí zostať nezávislá, ale Fed sa má držať svojich kompetencií. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Warsh v poznámkach k prejavu, ktorý má v pondelok predniesť pred bankovým výborom Senátu, uviedol, že centrálna banka musí zostať do veľkej miery nezávislá od politických vplyvov, no zároveň by sa mala sústrediť na svoje hlavné ciele. Takisto sa vyjadril, že je pevne odhodlaný bojovať proti inflácii, pričom trh práce spomenul len raz.
„Jednoducho povedané, nezávislosť Fedu je do veľkej miery v rukách samotného Fedu,“ uviedol Warsh. „Fed sa musí držať svojich kompetencií. Nezávislosť Fedu je najviac ohrozená vtedy, keď zasahuje do fiškálnej a sociálnej politiky, kde nemá ani právomoci, ani expertízu,“ dodal.
Prezident USA Donald Trump koncom januára oznámil, že jeho kandidátom na nástupcu súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella je Warsh. Od nominácie sa však objavujú otázky, či by Warsh alebo ktorýkoľvek iný Trumpov kandidát dokázal odolať opakovanému tlaku zo strany prezidenta a ďalších predstaviteľov Bieleho domu na znižovanie úrokových sadzieb.
Hoci Warsh hovoril o význame politickej nezávislosti, svoje stanovisko doplnil viacerými výhradami. „Nemyslím si, že operatívna nezávislosť menovej politiky je osobitne ohrozená vtedy, keď volení predstavitelia, prezidenti, senátori alebo členovia Snemovne reprezentantov vyjadrujú svoje názory na úrokové sadzby,“ uviedol.
Warsh v poznámkach k prejavu, ktorý má v pondelok predniesť pred bankovým výborom Senátu, uviedol, že centrálna banka musí zostať do veľkej miery nezávislá od politických vplyvov, no zároveň by sa mala sústrediť na svoje hlavné ciele. Takisto sa vyjadril, že je pevne odhodlaný bojovať proti inflácii, pričom trh práce spomenul len raz.
„Jednoducho povedané, nezávislosť Fedu je do veľkej miery v rukách samotného Fedu,“ uviedol Warsh. „Fed sa musí držať svojich kompetencií. Nezávislosť Fedu je najviac ohrozená vtedy, keď zasahuje do fiškálnej a sociálnej politiky, kde nemá ani právomoci, ani expertízu,“ dodal.
Prezident USA Donald Trump koncom januára oznámil, že jeho kandidátom na nástupcu súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella je Warsh. Od nominácie sa však objavujú otázky, či by Warsh alebo ktorýkoľvek iný Trumpov kandidát dokázal odolať opakovanému tlaku zo strany prezidenta a ďalších predstaviteľov Bieleho domu na znižovanie úrokových sadzieb.
Hoci Warsh hovoril o význame politickej nezávislosti, svoje stanovisko doplnil viacerými výhradami. „Nemyslím si, že operatívna nezávislosť menovej politiky je osobitne ohrozená vtedy, keď volení predstavitelia, prezidenti, senátori alebo členovia Snemovne reprezentantov vyjadrujú svoje názory na úrokové sadzby,“ uviedol.