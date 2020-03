K. Wohlrabe: Nemecká ekonomika by mohla zaznamenať pokles o 5 až 20 %

Berlín 25. marca (TASR) - Nemecká ekonomika by tento rok mohla zaznamenať pokles o 5 až 20 % v závislosti od dĺžky odstávky firiem pre pandémiu nového koronavírusu. Uviedol to v stredu Klaus Wohlrabe, analytik inštitútu Ifo.



Wohlrabe očakáva, že najväčšiu európsku ekonomiku zasiahne vážna recesia, ktorá potrvá minimálne prvé dva štvrťroky. Pripomína, že vplyv ochorenia COVID-19 na ekonomickú aktivitu a otrasy na finančných trhoch signalizujú, že nemecká a ani ďalšie ekonomiky sa recesii nevyhnú.



Vláda v Nemecku, rovnako ako v ďalších európskych krajinách, zaviedla rozsiahle obmedzenia a blokády, aby zastavila šírenie vírusu. Všetky obchody sú zatvorené okrem vybraných obchodov, ako sú napríklad potraviny, lekárne či drogérie. Nie sú povolené žiadne stretnutia, žiadny cestovný ruch, nekonajú sa kultúrne ani športové podujatia. Reštaurácie môžu zostať otvorené, ale iba do 18.00 h. Mnohé firmy vrátane veľkých automobiliek zastavili výrobu.



A ukončenie týchto opatrení je v nedohľadne. Ich ekonomické dôsledky je pre to ťažké vyčísliť. Blokáda však okrem zatvorenia firiem povedie tiež k výraznému poklesu súkromnej spotreby. Experti preto očakávajú, že nemecká ekonomika bude minimálne v prvej polovici roka v recesii.