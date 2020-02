K záveru roka evidoval Orange 2,775 mil. zákazníkov mobilných služieb

Bratislava 13. februára (TASR) - Spoločnosť Orange Slovensko evidovala k 31. decembru 2019 2,775 milióna zákazníkov mobilných služieb, z čoho viac než 2,2 milióna predstavujú zákazníci mobilných fakturovaných služieb.



Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Federica Coloma sa jej v druhom polroku podaril zásadný obrat v kľúčových oblastiach, a to v náraste počtu zákazníkov fixných, a predovšetkým konvergentných služieb. Pod neustály nárast dátovej prevádzky sa podľa spoločnosti podpisuje nielen dostupnosť internetu, ale aj digitálne zvyklosti jeho užívateľov. Aj v roku 2019 preniesli zákazníci v mobilnej dátovej sieti o 32 % viac dát ako v roku 2018, pričom viac ako tri štvrtiny dát z celkového objemu bolo prenesených v 4G sieti.



Pozitívny trend v uplynulom roku zaznamenala spoločnosť aj v oblasti portácií zákazníkov. Počet zákazníkov, ktorí sa rozhodli preniesť si svoje číslo od iných operátorov, sa medziročne zvýšil na viac než 67.000. Počet zákazníkov, ktorí prešli so svojím číslom z Orangu k iným operátorom, klesol o 7,5 % na 83.000.



Výnosy spoločnosti k 31. 12. 2019, vykazované podľa štandardov IFRS 15, dosiahli 556 miliónov eur, čo predstavuje medziročný pokles o 0,6 %. Pod pokles celkových výnosov sa podpísal predovšetkým pokles výnosov z predaja zariadení. Tie medziročne klesli o 5 % na 124 miliónov eur.



Naopak, výnosy z poskytovaných služieb, ktoré operátor ako poskytovateľ telekomunikačných služieb považuje za kľúčové, sa medziročne zvýšili o takmer 1 % a dosiahli 432 miliónov eur.



V roku 2019 preinvestovala spoločnosť 103 miliónov eur, o 7,7 % viac ako v predchádzajúcom roku. Takmer 80 miliónov eur investoval do siete, či už mobilnej alebo optickej. Prioritou bol projekt modernizácie siete s výhľadom na neskoršie nasadzovanie 5G, pričom väčšina investícií bola smerovaná práve do tohto projektu. Okrem toho sa sústredil na zvýšenie dostupnosti, či už fixného alebo mobilného internetu.



Podľa údajov spoločnosti má v súčasnosti k fixnému internetu prístup takmer 1,7 milióna domácností, pričom optická sieť je dostupná pre viac ako 525.000 domácností v 62 mestách, optickú sieť od partnerov ponúka zákazníkom v ďalších 250.000 domácnostiach. Dostupnosť rýchleho mobilného internetu v 4G sieti v roku 2019 rozšíril Orange o 1,5 % na 95,5 % populácie SR. V pokrytí pribudlo 95 obcí, 4G sieť je dostupná v 141 mestách a 1863 obciach.