K zníženiu daní pre domácnosti vo Francúzsku by mohlo dôjsť v 2025

Paríž 6. septembra (TASR) - Plán francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona znížiť dane pre domácnosti o 2 miliardy eur by mohol nadobudnúť účinnosť v roku 2025. Uviedol to v stredu minister financií Bruno Le Maire v rozhovore pre denník Le Figaro. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



"Urobíme to tak rýchlo, ako to bude možné, pokiaľ možno čo najskôr, už v návrhu zákona o rozpočte na rok 2025," povedal Le Maire.



Francúzsky prezident v máji oznámil, že ak to bude možné, pred koncom svojho funkčného obdobia v roku 2027 zníži dane pre strednú triedu o 2 miliardy eur.



Macron sa po prvom nástupe do úradu v roku 2017 zameral viac na reformu trhu práce a nižšie dane z príjmov právnických osôb, aby podporil zamestnanosť a hospodársky rast a eventuálne aj verejné financie, ako na odvody pre domácnosti. Jeho súčasná vláda uviedla, že sľúbené zníženie daní rozloží na niekoľko rokov, keďže sa snaží zredukovať rozpočtový deficit.



A zatiaľ čo pôvodne chcel Macron v roku 2024 dokončiť druhú polovicu plánovaného zníženia odvodov z priemyselnej výroby o 8 miliárd eur, známeho ako CVAE, Le Maire tvrdí, že k tomu dôjde neskôr, ale určite do roku 2027.



Le Maire v rozhovore potvrdil, že cieľom vlády je ušetriť 10 miliárd eur v rámci zlepšenia stavu verejných financií po rokoch zvýšených výdavkov, čiastočne v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a energetickej krízy.



Návrh zákona o rozpočte bude predložený parlamentu do 15 dní s cieľom stlačiť do roku 2027 pomer verejného dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP) na 108 % zo súčasných 112 % a znížiť rozpočtový deficit pod 3 % HDP.