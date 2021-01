K zníženiu zadlženia ekonomiky neprispel iba sektor verejnej správy

Bratislava 18. januára (TASR) – K zníženiu zadlženia domácej ekonomiky neprispel iba sektor verejnej správy. Môže za to emisia cenných papierov. Skonštatovali to analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) Tomáš Eder a Radoslav Peter v rýchlom komentári.



Ako vyčíslili analytici ÚMS, v 3. kvartáli 2020 došlo k zníženiu čistej zadlženosti slovenskej ekonomiky o 948 miliónov eur, čo predstavovalo 3,88 % v pomere k štvrťročnému hrubému domácemu produktu (HDP) za príslušný rok. Z pohľadu sektorov k tomuto vývoju prispeli nákladné finančné transakcie nefinančných podnikov, finančných inštitúcií a sektora domácností a neziskových organizácií slúžiacich domácnostiam. Opačný vývoj však analytici evidujú vo verejnej správe.



"Nefinančné podniky zaznamenali v sledovanom období čisté poskytnuté pôžičky v hodnote 654 miliónov eur. Pričinil sa o to predovšetkým pokles záväzkov z dlhových a majetkových cenných papierov," špecifikovali analytici.



V sektore finančných inštitúcií, ktorý zaznamenal v tomto období čisté poskytnuté pôžičky vo výške 983 miliónov eur, naďalej zvyšovali stranu aktív poskytnuté úvery, dodávajú analytici.



"Sektor domácností a neziskových organizácií slúžiacich domácnostiam v tomto období zlepšil svoju celkovú finančnú pozíciu o 678 miliónov eur," dodali analytici s tým, že síce stranu pasív opäť zvýšili dlhodobé záväzky, avšak položky na strane aktív tento nárast prevýšili.



Naopak, čistá dlžnícka pozícia verejnej správy v predposlednom kvartáli vlaňajška vzrástla pre emisiu dlhových cenných papierov o viac ako miliardu eur.