Kadis prisľúbil, že EÚ bude chrániť rybolov a oceány

Brusel 6. novembra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre rybolov (ENVI) a výboru pre životné prostredie (ENVI) sa v stredu popoludní v Bruseli pýtali kandidáta Cypru na eurokomisára Kostasa Kadisa na to, ako sa chce venovať politike v oblasti rybolovu, morí a oceánov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Kadis vo svojom príhovore hovoril o potrebe zabezpečiť trvalo udržateľné, konkurencieschopné a odolné odvetvia rybolovu a akvakultúry, podporovať modrú ekonomiku a zároveň chrániť oceány.



Spresnil, že na dosiahnutie týchto cieľov sa bude opierať o závery prebiehajúceho hodnotenia spoločnej rybárskej politiky EÚ a komplexnej analýzy súčasnej legislatívy, ktorá bude zahŕňať rozsiahle konzultácie so zainteresovanými stranami. Výsledky analýzy, ktorú prerokujú s europarlamentom, sa očakávajú do konca roku 2025.



Kadis poslancom naznačil, že vzhľadom na uvedené hodnotenie a vývoj rybárskej flotily EÚ bude treba prijať niektoré legislatívne zmeny.



Na otázku týkajúcu sa pravidiel pre rybárske lode vykladať úlovky Kadis zdôraznil potrebu riešiť problematiku vedľajších úlovkov a dôležitosť komplexných a kvalitných údajov o rybolove. Zdôraznil, že odhadzovanie rýb nezvyšuje ziskovosť rybárov ani udržateľnosť morských biotopov.



S odkazom na rozdiely medzi veľkým a maloobjemovým rybolovom a významnými rozdielmi medzi rybolovnými oblasťami prisľúbil v priebehu jedného roka predložiť plán energetickej transformácie pre rybolov a akvakultúru s perspektívou do roku 2050. Upozornil tiež na sociálny rozmer odvetvia rybného hospodárstva, kde sa zaviazali podporovať pobrežné spoločenstvá.



Kadis pred poslancami spomenul aj ďalšie výzvy, ako sú starnúce lode, nedostatok zručností a pracovnej sily, rodové rozdiely v tomto sektore, nedostatočná generačná výmena a znižovanie byrokracie. Spresnil, že všetky tieto otázky budú jadrom Európskeho paktu o oceánoch, ktorý plánuje predstaviť v júni 2025.



Po sérii otázok dezignovaný komisár obhajoval holistický prístup, ktorý má zabrániť degradácii Baltského mora.



Pokiaľ ide o opätovné prerokovanie rybolovných kvót so Spojeným kráľovstvom v roku 2026, Kadis poslancom prisľúbil, že plavidlá EÚ si zachovajú prístup do svojich historických oblastí rybolovu.



V rámci vypočúvania uviedol, že sa bude zaoberať aj nezákonnými alebo neregulovanými produktmi rybolovu, posilní potravinovú autonómiu Únie a zabezpečí, aby dohody o partnerstve v oblasti udržateľného rybolovu zaručili rovnaké podmienky pre všetkých a aby tretie krajiny dosiahli normy uplatňované v EÚ.



Po ďalších otázkach zákonodarcov prisľúbil, že bude presadzovať vedecky podložené riešenia s cieľom reagovať na výzvy sektora a počúvať zainteresované strany, najmä miestne komunity.



Zdôraznil úlohu morí ako zachytávačov uhlíka a potrebu zabezpečiť morskú biodiverzitu. V tomto smere ocenil úlohu, ktorú zohrávajú chránené oblasti, ktoré podľa neho tiež zvyšujú príjmy z rybolovu.



Všetky rozhodnutia o výsledkoch vypočutí 26 dezignovaných eurokomisárov postupne zbiera predsedníčka EP Roberta Metsolová. Keď bude mať všetky posudky, oznámi výsledky šéfke eurokomisie Ursule von der Leyenovej a oficiálne ich zverejní.