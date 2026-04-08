< sekcia Ekonomika
Kaliňák: Na koaličnej rade bol predstavený balík prorastových opatrení
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Na stredajšom dopoludňajšom rokovaní koaličnej rady bol predstavený aj balík opatrení, z ktorých sa budú v nadchádzajúcom období vyberať tie, ktoré môžu podporovať rast ekonomiky SR. Potvrdil to po stredajšom rokovaní vlády podpredseda vlády a minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD).
„Som veľmi rád, že koaličná rada prebehla v absolútne konštruktívnom duchu, za účasti všetkých lídrov koaličných strán. Témou bola, samozrejme, schôdza nadchádzajúcej Národnej rady SR, ďalší postup v niektorých dôležitých otázkach v oblasti ochrany slovenského trhu pre krízu v Iráne a situácia s cenami palív. A, samozrejme, bol predstavený aj určitý balík - katalóg opatrení, z ktorých bude koaličná rada v nadchádzajúcom období vyberať ďalšie opatrenia, ktoré môžu podporovať rast slovenskej ekonomiky,“ spresnil.
Zdôraznil, že prorastové opatrenia by mali byť podrobne predstavené „v dohľadnej dobe“ tak, aby s takýmito opatreniami už mohol počítať aj budúcoročný rozpočet. „Myslím si, že všetci tí, ktorí hovoria o nejakej zbabranej konsolidácii a podobne, dostali teraz vysvedčenie, pretože schodok a deficit minulého roka bol ďaleko lepší, niekde na úrovni 4,5 %. To znamená, že prijaté opatrenia boli účinné, a preto sa treba opäť venovať tomu, čo je realita a čo sú fakty,“ podotkol.
„Teraz sme si všetci zobrali nejaký čas na to, aby sme si opatrenia podrobne naštudovali, mohli ich zanalyzovať a prišli s vlastnými ďalšími návrhmi, ktoré sú reálne,“ dodal Kaliňák.
