Kaliňák: Registrované sociálne podniky by si mali uplatňovať 10 % DPH

Bratislava 27. júna (TASR) - Sociálne podniky by si mali uplatňovať zjednotenú a rovnakú daň z pridanej hodnoty (DPH), a to vo výške 10 % na tovary a služby. Má to zvýšiť ich atraktivitu na trhu. Na tlačovej konferencii to povedal Michal Kaliňák z mimoparlamentnej strany Hlas-SD.



Najväčšími zriaďovateľmi sociálnych podnikov sú samosprávy. Otvára sa preto podľa Kaliňáka priestor na podporu sociálnej ekonomiky. "Na Slovensku je špecifické, že máme veľa úspešných sociálnych podnikov, ktoré môžu byť motiváciou pre ostatné," uviedol Kaliňák.



Kraje by sa mali podľa neho rozdeliť na regionálne trhy, aby bola zabezpečená diverzifikácia v sociálnej ekonomike a perspektíva ich udržateľnosti. Nemalo by tiež dochádzať k tomu, aby mali vo svojom okrese sociálne podniky konkurenta v rovnakej oblasti. Na Slovensku máme 538 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré podľa Kaliňáka zamestnávajú viac ako 5000 ľudí.



Zároveň sa Kaliňák vyjadril, že strana Hlas-SD bude podporovať dopyt po službách registrovaných sociálnych podnikov formou servisných poukážok, čo môže pomôcť najmä ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.