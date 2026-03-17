Kallasová odmieta výzvy na normalizáciu vzťahov medzi EÚ a Ruskom
Autor TASR
Brusel 17. marca (TASR) - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v utorok kritizovala výzvu belgického premiéra Barta De Wevera na normalizáciu vzťahov s Moskvou v záujme opätovného získania prístupu k lacným ruským surovinám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Vyjadrenia, ktoré zazneli počas víkendu v rozhovore pre belgický denník L'Echo, sú v rozpore s oficiálnou politikou EÚ, uviedla Kallasová. Európske spoločenstvo vzhľadom na agresiu Moskvy voči Ukrajine trvá na postupnom ukončení používania ruských fosílnych palív, zdôraznila. De Wever takisto uviedol, že európski lídri s ním za zatvorenými dverami súhlasia, ale „nikto sa neodváži povedať to nahlas“.
Kallasová to spochybnila, pričom uviedla, že zo strany európskych predstaviteľov neeviduje záujem o štandardizáciu vzťahov s Ruskom. „Ak sa jednoducho vrátime k bežnému fungovaniu vecí, budeme mať viac vojen. Toto sme už zažili, takže musíme byť veľmi ostražití a nedávať Rusku to, čo chce, pretože ich apetít bude len rásť,“ konštatovala bývalá estónska ministerka zahraničných vecí.
Ceny ropy na svetových trhoch od začiatku útokov USA a Izraela proti Iránu koncom februára vzrástli približne o 40 % a stúpli na najvyššiu úroveň od roku 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu. Výroky belgického premiéra sa stretli s kritikou aj v jeho vládnej koalícii. De Wever sa tento týždeň snažil ich význam zľahčovať, pričom zdôraznil, že normalizáciu vzťahov s Ruskom podmieňuje dosiahnutím dohody o ukončení vojny na Ukrajine.
