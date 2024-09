Kamala Harrisová si želá, aby U.S. Steel zostal v domácich rukách

Washington 2. septembra (TASR) - Americká viceprezidentka a nominantka demokratov do novembrových prezidentských volieb Kamala Harrisová si želá, aby oceliarne U.S. Steel zostali v domácom vlastníctve. Záväzok má vyjadriť v pondelok na predvolebnom zhromaždení v Pittsburghu v štáte Pensylvánia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z Harrisovej kampane.



Harrisová "zdôrazní svoj záväzok vždy kryť chrbát americkým pracovníkom v oceliarskom priemysle", uviedol predstaviteľ kampane.



Najväčšia japonská oceliarska spoločnosť Nippon Steel ponúkla v decembri minulého roka za amerického konkurenta U. S. Steel 14,9 miliardy USD (13,44 miliardy eur). To však vyvolalo odmietavé reakcie v USA a americké ministerstvo spravodlivosti začalo kontrakt skúmať. Nippon Steel, ktorá pôvodne plánovala dokončiť transakciu už v septembri, následne termín posunula na koniec tohto roka.



Prevzatie americkej firmy Japoncami v USA kritizujú odbory a viacerí vplyvní politici vrátane úradujúceho prezidenta Joea Bidena a jeho predchodcu Donalda Trumpa, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie.



(1 EUR = 1,1087 USD)