Kamenický: Bezhotovostné platby znižujú sivú ekonomiky

Bratislava 7. novembra (TASR) – Bezhotovostný platobný styk prispieva k znižovaniu sivej ekonomiky na Slovensku. Uviedol to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pri príležitosti Dňa bez hotovosti. Zároveň uviedol, že Slovensko patrí medzi dôležité krajiny z hľadiska vývoja inovácií v oblasti platieb.



"Slovenská republika je relatívne malá krajina, ale považujem ju za veľmi dôležitú práve z dôvodu vývoja technológií. Sme laboratóriom pre kartový biznis, Slovensko je lídrom v mnohých inováciách. Slovensko je oveľa ďalej technologicky z hľadiska použitia platobných kariet ako USA vzhľadom na pilotné projekty, ktoré sa uskutočňujú," uviedol Kamenický.



Podľa ministra Slovensko je tiež lídrom v oblasti bezkontaktných platieb. "Stále je objem hotovostných platieb na úrovni 60 %, zdá sa to relatívne vysoké číslo, ale priemer Európskej únie je 80 %," doplnil Kamenický s tým, že stále sa však nedosiahol stav ako v severských krajinách.



"Štát pristupuje k zavádzaniu bezhotovostných platieb. Je viacero portálov, na ktorých sa už dá platiť kartou. Mnohé obecné úrady, polícia zaviedli platby kartou. Som rád, že aj Slovenská pošta má bezhotovostný platobný styk," skonštatoval Kamenický.



Centrum finančných inovácií pri rezorte financií sa zase snaží podporovať zavádzanie fintechov. "Snažíme sa kooperovať s trhom a pomáhať mu, aby sa rozšírili bezhotovostné platby," dodal Kamenický s tým, že toto je aj cesta, ako pokračovať v boji s daňovými únikmi.



Predseda Združenia pre bankové karty Milan Bednár uviedol, že počas tohto roka začali platiť viaceré zmeny v oblasti platieb, napríklad smernica PSD2. "Zákazníci jej dosahy ešte veľmi nepociťujú, ale za banky môžem povedať, že vidíme, ako sa na naše API rozhrania za posledných niekoľko mesiacov pripojili desiatky firiem, ktoré si testujú užívateľské rozhrania. Najväčšia sociálna sieť ohlásila, že chce vydávať svoju kryptomenu," zhodnotil Bednár s tým, že rozmach zaznamenávajú aj platby mobilom alebo hodinkami. "Nárast transakcií ide na úkor hotovosti," podotkol Bednár.



Zároveň avizoval, že združenie v spolupráci s rezortom financií pripravuje vznik pracovnej skupiny, ktorá by mala podporovať rozvoj POS terminálov na Slovensku. "V ukazovateli počtu terminálov na tisíc obyvateľov zaostáva Slovensko nielen za krajinami západnej Európy, ale aj za V4. Chceme touto iniciatívou pomôcť tomu, aby miest, kde klienti momentálne nemôžu platiť kartou, bolo čo najmenej a nemuseli sa tak spoliehať na hotovosť vo svojich peňaženkách," dodal Bednár.



Kamenický tiež doplnil, že rezort financií rokoval aj s dvomi veľkými kartovými spoločnosťami, ktoré zahŕňajú väčšinu trhu s platobnými kartami. "Práve je od nich iniciatíva, že chcú dotovať niektoré POS terminály, aby sa rozširovali služby bezhotovostných platieb. My sme túto iniciatívu privítali," priblížil Kamenický.