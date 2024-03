Kamenický: Chceme vyslať trhom signál, že pracujeme na konsolidácii

Bratislava 20. marca (TASR) - Ministerstvo financií (MF) SR chce vyslať trhom jasný signál, že pracuje na ozdravení verejných financií tempom, ktoré zodpovedá dohodnutým európskym pravidlám. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády šéf rezortu Ladislav Kamenický (Smer-SD). Konsolidačné opatrenia sú už rozpracované, predstaviť ich chce po dohode v koalícii do polovice roka. Reagoval tak aj na úročenie slovenských dlhopisov, ktoré je aktuálne najvyššie v eurozóne.



"My sa to snažíme zvrátiť. Chceme vyslať jasné signály trhu, že ideme konsolidovať, že budeme dodržiavať to, čo sme si dohodli na úrovni Európskej komisie, to znamená 1 % hrubého domáceho produktu (HDP)," priblížil Kamenický. Dôvodom vysokého úročenia je podľa neho vysoký verejný dlh a deficity, ktoré zanechala predchádzajúca vláda.



Záujem o slovenské dlhopisy je podľa ministra stále dobrý. "Dopyty máme viac ako dvojnásobné oproti tomu, čo plánujeme predať. Na druhej strane ale vzhľadom na to, čo nám tu nechala bývalá vláda, vzhľadom na ten obrovský nárast dlhu, ktorý nám tu nechali, tak bohužiaľ sa musíme financovať drahšie ako okolité krajiny," zhodnotil.



Konsolidačný balíček chce predstaviť čím skôr, určite skôr ako na konci polroka. "My dnes rokujeme na úrovni ministerstva financií, máme na stole rádovo okolo 90 opatrení, z ktorých ideme vyberať. Nebudem predbiehať bez toho, aby sme to prerokovali v koalícii," zdôraznil šéf rezortu. Ako prvé chce dať na koaličnú radu opatrenia, ktoré majú byť platné od 1. januára 2025 a ktoré je potrebné čo najskôr technicky pripraviť.



Kamenický podľa vlastných slov podporí každé opatrenie, ktoré zníži výdavky štátu a bude aj sociálne primerané. Reagoval tak na návrh na prípadnú úpravu rodičovských dôchodkov ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD). "Toto je téma na koaličnú radu a tam musí padnúť dohoda, čo ideme urobiť. Či to riešenie pána ministra sociálnych vecí alebo nejaké iné riešenie. Ja za seba poviem, aj v tých konsolidačných opatreniach budeme navrhovať určité modifikácie toho, čo spôsobilo obrovské problémy rozpočtom za minulý rok," doplnil.