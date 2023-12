Kamenický: Deficit plánuje vláda v budúcom roku znížiť na 5,97 % HDP

Bratislava 20. decembra (TASR) - V budúcom roku vláda v plánuje znížiť deficit verejných financií na 5,97 % HDP, čím sa zníži o viac ako pol percenta hrubého domáceho produktu (HDP) z úrovne 6,52 % v tomto roku. Bez prijatých opatrení by bol deficit výrazne vyšší. Uviedol to v stredu minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) na šiestej schôdzi Národnej rady (NR) SR pri predstavení štátneho rozpočtu.



"Ak by nová vláda nevykonala žiadne zmeny legislatívy v skrátenom legislatívnom konaní a neprijala operatívne kroky na zníženie výdavkov rozpočtu jednotlivých kapitol, tak je deficit rozpočtu verejných financií v roku 2024 na úrovni 6,55 % HDP, to je 8,5 miliardy," upozornil Kamenický.



Predpokladaný návrh rozpočtu verejnej správy, okrem potrebnej konsolidácie, zohľadňuje podľa šéfa rezortu financií aj výrazné vplyvy legislatívnych a nelegislatívnych materiálov schválených v predchádzajúcom volebnom období.



Ako uviedol Kamenický, predkladaný návrh rozpočtu však neznižuje výdavky na vyplácanie dôchodkov či na podporu iných zraniteľných skupín, ako ani výdavky na školstvo, zdravotníctvo, sociálne veci, rodinnú politiku a ďalšie oblasti.



Návrh rozpočtu počíta aj s výdavkami na prijatie trvalého trinásteho dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy za predchádzajúci rok, a to súčasne pri zachovaní rodičovského dôchodku. Taktiež je zabezpečená pomoc pri splácaní úverov na bývanie v súvislosti s nárastom úrokových sadzieb. Zahŕňa aj výdavky na vytvorenie nového Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.



Medziročnému poklesu schodku majú prispieť najmä konsolidačné opatrenia, ako zdanenie dočasných vysokých ziskov v bankovom sektore, zvýšenie zdravotných odvodov, predĺženie platnosti solidárneho príspevku v odvetví spracujúcom ropu, zníženie odvodov do druhého dôchodkového piliera, zavedenie minimálnej a dorovnávacej dane pre právnické osoby či zvýšenie daní z tabaku a liehu a iné.



Od roku 2025 si budú európske fiškálne pravidlá podľa Kamenického pravdepodobne vyžadovať znižovanie nominálneho deficitu o 1 % HDP ročne.



"Z pohľadu makroekonomických predpokladov má slovenská ekonomika v budúcom roku posilniť o 1,2 % pre slabší zahraničný dopyt a vysoké ceny. Inflácia by mala spomaliť na 3,2 % a dynamika rastu ekonomiky sa má v budúcom roku zrýchliť na 2,7 %. Miera nezamestnanosti by mala dosiahnuť historické minimum na úrovni 5,4 %," uzavrel Kamenický.