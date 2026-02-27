< sekcia Ekonomika
Kamenický: Dlhopisy pre ľudí sa začnú predávať v pondelok
Predaj potrvá do 20. marca, alebo kým sa neminie celá emisia.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Nová emisia štátnych dlhopisov určených bežným ľuďom sa začne predávať v pondelok 2. marca. Predaj potrvá do 20. marca, alebo kým sa neminie celá emisia. Jej suma je na začiatok nastavená na 400 miliónov eur s možnosťou navýšenia o 100 miliónov eur. Dlhopisy majú nastavený atraktívny výnos oslobodený od daní, odvodov aj poplatkov a predávať sa budú výhradne prostredníctvom pobočkovej siete piatich najväčších bánk na Slovensku, konštatovali v piatok na tlačovej konferencii minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Peter Šoltys.
„Ja pevne verím, že tento predaj bude rovnako úspešný ako minuloročný. Myslím si, že tie podmienky sú veľmi zaujímavé. Tí ľudia, ktorí si kúpia štátny dlhopis, investujú aj do ekonomiky Slovenskej republiky,“ uviedol Kamenický.
Občanom budú k dispozícii dva typy dlhopisov. Investor II so splatnosťou dva roky a ročným výnosom 2,7 % a Patriot II so splatnosťou štyri roky a ročným výnosom 3 %. Minister vyčíslil, že po prepočte na hrubý výnos, ktorý by sa ešte zdaňoval, by to predstavovalo 3,33 % a 3,7 %. „Dovolím si povedať, keď to porovnáte s termínovanými vkladmi, ktoré uvádzajú svoje výnosy v hrubých výnosoch, tak je to najvýhodnejšia ponuka na slovenskom trhu,“ zhodnotil Kamenický.
Zdôraznil, že dlhopisy pre ľudí bude predávať iba päť bánk - Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank a Všeobecná úverová banka. Iná možnosť na kúpu nie je. „Žiadny sprostredkovateľský predaj, tieto dlhopisy sa nedajú kúpiť cez sprostredkovateľa. Každý, kto za vami príde, že je sprostredkovateľ, nie je to možné,“ upozornil minister.
Takisto nie je možné kúpiť si štátny dlhopis vopred, ešte pred oficiálnym začiatkom predaja v pondelok. „Ďalšia vec, ponuka vyšších úrokov. Samozrejme, je to podvodná praktika, štátny dlhopis má presne stanovený svoj úrok, jeden aj druhý, v čistom výnos 2,7 a 3 %,“ podčiarkol Kamenický.
Samotný predaj sa začne v pondelok 2. marca o 8.00 h, kedy sa otvárajú prvé pobočky bánk, avizoval Šoltys. „Mal by prebiehať do 20. marca. Samozrejme, ak sa tie dlhopisy vypredajú skôr, ako to bolo aj v minulom roku, tak sa ten predaj zastaví. Vysporiadanie dlhopisov bude 27. marca,“ doplnil.
Šéf ARDAL poukázal aj na to, že agentúra sa v roku 2025 stala členom bratislavskej burzy. Vie teda zabezpečiť nákup týchto dlhopisov aj v prípade nedostatočnej likvidity na trhu, ak bude mať niekto záujem o ich predaj pred lehotou splatnosti. „Ľudia sa nemusia báť, že by to nevedeli odpredať, keby potrebovali,“ zdôraznil Šoltys. Poplatky na sekundárnom trhu sú tiež štátom regulované.
Kamenický avizoval, že ministerstvo v spolupráci s ARDAL a Štátnou pokladnicou pripravuje do budúcnosti aplikáciu, vďaka ktorej by sa dali kupovať štátne dlhopisy aj z mobilu. Mala by fungovať pravdepodobne od roku 2028. „Štát vie potom ušetriť na nejakých poplatkoch. Dáme peniaze do tej aplikácie tak, aby sme vedeli predávať automatizovane, ako sa patrí na 21. storočie,“ doplnil minister.
Záujemcovia o investíciu do štátnych dlhopisov môžu získať podrobné informácie o podmienkach emisie, výške výnosu, splatnosti a spôsobe nadobudnutia na stránke www.dlhopisypreludi.sk, priamo na pobočkách zapojených bánk alebo na ich webových stránkach.
