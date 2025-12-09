< sekcia Ekonomika
Kamenický: DPH sociálnych podnikov budeme riešiť s ďalšími zmenami
Kamenický upozornil na štatistiky, podľa ktorých počet sociálnych podnikov zásadne nestúpa, na druhej strane ale výrazne rastú ich tržby.
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Súčasné nastavenie pomáha „okrádaniu“ štátu na dani z pridanej hodnoty (DPH) cez niektoré sociálne podniky. Ak sa tento problém podarí vyriešiť, daň sa im nemusí zvýšiť. Uviedol to v utorok minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v záverečnom slove k návrhu novely zákona o DPH, v ktorom sa mala okrem iného zvýšiť daň pre sociálne podniky zo súčasných 5 % na 19 %. Zmena pravidiel pre sociálne podniky, vrátane DPH, by sa však mala podľa neho riešiť naraz a nie po častiach. Dohoda v koalícii je taká, že by o tom mala Národná rada (NR) SR rokovať až začiatkom budúceho roka.
Kamenický upozornil na štatistiky, podľa ktorých počet sociálnych podnikov zásadne nestúpa, na druhej strane ale výrazne rastú ich tržby. „Niektoré sociálne podniky, ktoré majú 5 % DPH, získajú zákazku a čo urobia? Všetky subdodávky idú cez 23 % DPH a takýto sociálny podnik si vypýta vratku od štátu,“ priblížil s tým, že takto štát prichádza o peniaze a hrozí, že ak sa pravidlá nezmenia, tento problém bude ešte narastať.
Šéf rezortu financií však nesúhlasí s tým, aby sa v tejto chvíli riešila iba otázka DPH bez iných zmien v sociálnych podnikoch. Podľa vlastných slov o tom komunikoval aj s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD). „To, čo sa tu momentálne udialo, dal sa nejaký časový priestor na to, január, február, aby sa táto vec vyriešila. Odporučím aj nášmu poslaneckému klubu, aby DPH zatiaľ zostala taká, aká je... Ak sa to nastaví tak, že nebudú stúpať tie tržby, že nebude unikať DPH, tak nebude treba toto riešiť takýmto spôsobom,“ doplnil Kamenický.
Ako už v pondelok (8. 12.) avizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa presunie na januárovú schôdzu NR SR. Má sa tým vytvoriť priestor na diskusiu s opozíciou a vyriešiť niektoré sporné body tohto zákona. Pôvodne sa mal návrh prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní už na aktuálnej schôdzi parlamentu.
