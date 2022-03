Kamenický: Dva roky vlády priniesli rozvrat štátu a verejných financií

Bratislava 31. marca (TASR) – Slovensko bolo v posledných dvoch rokoch svedkom neschopnosti vlády riešiť situáciu spojenú s pandémiou ochorenia COVID-19, ale aj chaosu okolo súčasnej utečeneckej krízy. Kroky vlády spôsobujú na Slovensku rozvrat verejných financií, rozvrat právneho štátu, zvyšovanie nevraživosti v spoločnosti aj rozvrat štátu ako celku, zhodnotil polčas vládnutia súčasnej koalície a najmä ministerstva financií, bývalý šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



"Za dva roky vlády Matoviča a Hegera môžeme jednoznačne konštatovať, že vôbec tu nejde len o nejaké hádky v rámci koalície, na ktoré si už ľudia žiaľ zvykli, ale že ide o celkovú neschopnosť tejto vlády riadiť štát," uviedol Kamenický. Potvrdzuje to podľa neho "chaos" počas pandémie, ale aj momentálny chaos okolo utečeneckej krízy. "Nezmyselné celoplošné testovanie, kšefty s týmito testami, nezmyselná očkovacia lotéria, vyhodené obrovské peniaze von oknom za túto lotériu, najnižšia a najpomalšia pandemická pomoc v EÚ, z ktorej sa rozkradli desiatky miliónov eur, škandál s agrodotáciami v prospech štátnych úradníkov a spriaznených osôb, kšefty súvisiace s utečencami, obsadzovanie funkcií neschopnými osobami na základe straníckej knižky, len potvrdzujú tento hrozný stav," dodal exminister.



Kamenický tiež upozornil na nízke čerpanie eurofondov a neefektívne sa podľa neho tiež míňajú peniaze zo štátneho rozpočtu. "Aj preto Slovensku stúpol hrubý verejný dlh zo 48 % v roku 2019 na aktuálnych 63 % hrubého domáceho produktu (HDP), vláda dnes míňa o sedem miliárd eur viac ako v roku 2019 a na pomoc ľuďom dotknutých enormným zdražovaním vláda nevyčlenila vôbec nič. Peniaze sa nájdu na všetko, len nie na slovenských občanov," tvrdí Kamenický.



Exminister podotkol, že všetky ostatné krajiny spravili opatrenia, ako napríklad mimoriadna valorizácia dôchodkov, energetické šeky, zníženie spotrebných daní na benzín a naftu, zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na energie alebo základné potraviny. Chýbajúce opatrenia podľa Kamenického spôsobujú v spoločnosti veľké sociálne napätie, pokles životnej úrovne a chudobu slovenských rodín, vrátane seniorov.



"Radi by sme vládu Matoviča a Hegera za niečo aj pochválili, ale žiaľ, nie je začo. Táto vláda proste škodí Slovensku a všetkým slovenským občanom, a to je veľmi smutné konštatovanie," zakončil Kamenický.