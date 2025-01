VIDEO: Kamenický: EÚ odobrila SR strednodobé plány hospodárenia

Brusel 21. januára (TASR) - Rada EÚ pre finančné záležitosti bez problémov odobrila strednodobé plány hospodárenia Slovenska. Uviedol to v utorok v Bruseli minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po zasadnutiach ministrov financií eurozóny a EÚ, informuje spravodajca TASR.



Kamenický pripomenul, že ak koncom roka Európska komisia aj Rada EÚ schválili Slovensku rozpočet na rok 2025, v utorok ministri financií EÚ (Ecofin) odobrili Slovensku aj strednodobé plány hospodárenia. Stalo sa tak v rámci odporúčaní, ktoré Rada EÚ prijala v súvislosti so strednodobými fiškálno-štrukturálnymi plánmi členských štátov pre riadenie hospodárskych záležitostí.







To je podľa neho dôležité hlavne preto, že ide o plán kabinetu na ozdravenie financií po predchádzajúcich vládach. "Ja ako minister financií som navrhol štvorročný plán, keď by sme v roku 2027 mali otočiť trajektóriu a vývoj slovenského dlhu," vysvetlil Kamenický.



Spresnil, že strednodobé plány predkladali členské štáty, eurokomisia ich hodnotila, pričom si vyžiadala ďalšie podklady od tých krajín, kde existovali nejaké nejasnosti.



"Náš plán bol schválený bez nejakých výhrad, čo je ohodnotenie práce mojich kolegov na ministerstve, čiže plníme si svoje domáce úlohy," opísal situáciu.



Kamenický dodal, že strednodobé plány súvisia aj s postupom proti nadmernému deficitu. Podľa jeho slov Slovensko zostáva sledovanou krajinou, lebo musí dodržiavať nejaké nárasty výdavkov.



"S Európskou komisiou som vyrokoval to, že naše verejné výdavky sa v podstate zhodujú s tým, čo od nás eurokomisia požaduje, čiže my nemáme žiadne problémy a to, čo sme navrhli v samotnom rozpočte aj v tom strednodobom pláne pokrýva predstavy Európskej komisie, čo má Slovensko robiť," zdôraznil minister.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)