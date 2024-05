Kamenický: EÚ musí zabezpečiť, aby nefinancovala konkurenciu

Brusel 14. mája (TASR) - Dvojdňové rokovania ministrov financií eurozóny (Euroskupina) a EÚ (Ecofin) sa z veľkej časti venovali téme konkurencieschopnosti a budovania únie kapitálových trhov. Po skončení rokovaní to uviedol minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD), informuje spravodajca TASR.



Minister upozornil, že v EÚ je zhoda na tom, aby sa malé a stredné podniky v Únii vedeli lepšie financovať, a preto je potrebné uvoľniť kapitál v rámci EÚ, čo sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Nové zdroje by sa následne dali použiť na rôzne investície v rámci Európy.



Kamenický dodal, že Ecofin sa často zaoberá témou konkurencieschopnosti, najmä keď je vidieť, že tá sa v Európe stráca. Je to v dôsledku vysokých cien energií, ale aj pre príliv čínskych firiem v Európe a únik európskych spoločností do Spojených štátov. Preto je namieste otázka ako zaistiť, aby Európania vlastnými finančnými systémami, napríklad aj dôchodcovskými úsporami, neprispievali na rast napríklad americkej ekonomiky a nefinancovali tak konkurenciu.



"Potrebujeme, aby európske peniaze podporovali európske ekonomiky, aby ten ekonomický rast zostal v Európe," vysvetlil minister. Inak hrozí, že Európa stratí svoje celosvetové ekonomické postavenie.



Kamenický pripomenul, že výhodou Spojených štátov je, že podniky a začínajúce firmy nemusia pre štartovný kapitál apelovať automaticky na úvery cez banky, ako sa to vo väčšine prípadov deje v Európe. Výhodou je jedna veľká americká obchodná burza. V EÚ sú podľa neho desiatky búrz, ktoré fungujú neefektívne a treba ich zjednotiť do niekoľkých subjektov, ktoré budú vedieť efektívnejšie narábať s kapitálom.







"Slovenský malý alebo stredný podnikateľ má obrovský problém, kde si zoženie počiatočný kapitál na rozbeh firmy. Väčšinou musí ísť do banky, zobrať si úver, založiť svoju nehnuteľnosť. V Amerike to funguje inak. Urobí sa akási verejná ponuka v podobe akcií, ktoré nakúpia investori, a takýmto spôsobom sa točia peniaze v ekonomike. Toto potrebujeme viac naštartovať aj v Európe, " uviedol Kamenický s odkazom na rokovania ministrov financií.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)