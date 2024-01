Kamenický: Európa musí bojovať o svoju konkurencieschopnosť vo svete

Brusel 16. januára (TASR) - Hlavnou témou dvojdňových debát ministrov financií eurozóny (Euroskupina) a EÚ (Ecofin) v Bruseli bola konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a reforma fiškálnych pravidiel, ktorá by mala platiť od roka 2025. Uviedol to v utorok minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po skončení rokovaní.



V oblasti konkurencieschopnosti Kamenický pripomenul, že Únia bola vystavaná na lacnom dovoze plynu z Ruska a na vývoze tovarov do Číny.



"Oba tieto kanály momentálne nevyužívame alebo iba v obmedzenom množstve, čo vidím ako jeden z hlavných problémov, s ktorými v súčasnosti zápasí Európa," povedal.



Dodal, že EÚ ešte stále rieši problémy vysokých cien energií pre podniky a domácnosti a momentálne je viac otázok ako odpovedí na to, ako riešiť tento "neutešený stav".



"Európa bude musieť bojovať o svoju konkurencieschopnosť v medzinárodnom poňatí a v oblasti medzinárodného obchodu," odkázal.



Druhou veľkou témou bola reforma fiškálnych pravidiel, ktorú už ministri členských krajín odobrili a ktorú ešte musí schváliť Európsky parlament. Potom sa doladia postupy na to, aby nové pravidlá začali platiť od 1. januára 2025.



"Aj pre Slovenskú republiku budú vyplývať určité povinnosti, na ktorých sme sa dohodli s ostatnými ministrami financií," povedal Kamenický.



Minister rokovania v Bruseli využil aj na neformálne bilaterálne stretnutie so svojím českým rezortným partnerom Zbyňkom Stanjurom, s ktorým sa okrem iného dohodol na vzájomnej výmene odborníkov z ministerstiev financií, aby si obe krajiny navzájom odovzdávali dobré skúsenosti a pozitívne sa ovplyvňovali.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)