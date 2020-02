Kamenický: Hľadáme zdroje na financovanie sociálnych opatrení

Bratislava 12. februára (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR v súčasnosti hľadá zdroje financovania na avizované opatrenia v podobe zdvojnásobenia prídavkov na deti a zavedenia 13. dôchodku. Uviedol to v stredu pred rokovaním vlády šéf rezortu financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Zároveň vyčíslil, že zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony, ako chce SNS, by stálo približne 70 miliónov eur.



Kamenický podotkol, že opatrenia, ktoré v utorok (11. 2.) ohlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), boli avizované už dlhší čas. Skonštatoval, že momentálne pracuje na možnostiach ich financovania. "Musím hľadať zdroje na to, akým spôsobom toto opatrenie budeme vedieť zafinancovať a nájsť v rozpočte tieto zdroje," dodal.



Vplyv na rozpočet bude mať aj zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony, ktoré chce presadiť SNS, a to v objeme zhruba 70 miliónov eur. Ak o tom vláda v stredu na rokovaní rozhodne, rezort financií podľa Kamenického bude musieť nájsť zdroje aj na toto opatrenie.



V súvislosti s výdavkovým stropom poznamenal, že ešte nie je "pochovaný". "Jedna z možností je aj viazanie výdavkov, samozrejme, naprieč kapitolami. Ak by sme zaviazali všetky výdavky, o ktorých sa bavíme, tak v tom prípade výdavkový strop zostane taký, aký je," vyhlásil minister.