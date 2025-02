Kamenický: Konsolidácia pre budúci rok sa musí navýšiť o milióny eur

Bratislava 19. februára (TASR) - Potrebná konsolidácia slovenských verejných financií na budúci rok bude ovplyvnená aj zhoršeným makroekonomickým prostredím. Externé vplyvy, najmä stagnácia nemeckej ekonomiky, vplývajú výrazne aj na Slovensko ako veľmi otvorenú ekonomiku. V rozpočte tak bude potrebné ušetriť viac, ako sa pôvodne predpokladalo, upozornil po stredajšom rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



"Tú sumu, ktorú som hovoril na budúci rok, že bude rádovo niekde okolo 800 až 850 miliónov eur, musíme navýšiť o nejaké stovky miliónov," vyčíslil s tým, že to momentálne prepočítavajú odborníci na ministerstve financií. "My vypočítame, o akej sume sa bavíme na základe makro prognózy, pripočítame k tomu všetky (dodatočné) požiadavky, ktoré sú a vyjde nejaká veľká suma, ktorá musí byť konsolidovaná," avizoval Kamenický.



Zdôraznil, že rezort financií už pracuje na novom konsolidačnom balíčku pre budúci rok, pričom má predstavu o opatreniach na príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu. Kým však nebude celá konsolidácia dohodnutá na politickej úrovni, nechce priebežne informovať o konkrétnych detailoch.



Ministerstvo podľa neho priebežne komunikuje aj s predstaviteľmi samospráv, ktoré majú rovnako ako štát výpadky v príjmoch. "Chceme dať návrhy, ktoré pomôžu samosprávam na budúci rok, ale nebudú vyžadovať v rámci tej konsolidácie dodatočné zdroje, ktoré by štát transferoval na samosprávy," priblížil Kamenický. Riešenie môže byť podľa neho napríklad v lepšom výbere daní. Môže tiež dôjsť k vyplateniu časti podielových daní v predstihu podobne, ako to bolo v minulom roku. Minister pripomenul, že umožnili samosprávam, aby použili niektoré kapitálové prostriedky aj na úhradu bežných výdavkov.



Zopakoval, že nie je zástancom zvyšovania výdavkov na obranu nad dohodnutú úroveň 2 % hrubého domáceho produktu (HDP). S touto hodnotou počíta aj pre budúci rok. "Ja nie som zatiaľ zástancom toho zvyšovať obranný rozpočet. Ak sa niečo dohodne, pre mňa bude zásadné, aký to má dopad na fiškálne pravidlá, ktoré sme si dohodli na úrovni Ecofinu a ktoré chceme dodržiavať," doplnil Kamenický.