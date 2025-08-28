< sekcia Ekonomika
Kamenický: Konsolidačné opatrenia budú zverejnené zrejme 5. septembra
Aj rezort práce podľa Tomáša však prispeje v rámci šetrenia výdavkov svojimi opatreniami.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Konsolidačné opatrenia budú verejnosti predstavené budúci týždeň, asi v piatok (5. 9.). Uviedol to na brífingu po štvrtkovej koaličnej rade venovanej konsolidácii minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) spolu s ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD). Koalícia sa podľa nich zatiaľ dohodla na tom, že sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) sa nebudú meniť, príspevky do 2. dôchodkového piliera sa nebudú znižovať, sociálne dávky sa nebudú ani škrtať, ani znižovať. Na štvrtkovej koaličnej rade sa podľa Tomáša diskutovalo len o šetrení výdavkov na strane štátu.
„Budú významné škrty, takže konsolidácia zasiahne aj štátnu správu, ale budeme musieť hľadať úspory. Treba si počkať na budúci týždeň. Koncom budúceho týždňa, predpokladám, že to bude v piatok, predstúpim pred médiá a budem hovoriť o konkrétnych opatreniach,“ oznámil Kamenický.
„Chcem oznámiť, že dnes už došlo k definitívnej dohode na tom, že sa nebudú nijakým spôsobom škrtať alebo krátiť sociálne dávky, ako napríklad dôchodcovské dávky, rodinné dávky alebo príspevky pre odkázaných ľudí. Argumentoval som aj tým, že v našom rezorte ide 94 % všetkých výdavkov práve na tieto dávky, ale len 6 % slúži na prevádzku a zamestnanosť,“ informoval Tomáš.
Aj rezort práce podľa Tomáša však prispeje v rámci šetrenia výdavkov svojimi opatreniami. „Môžem len povedať, že celá diskusia na koaličnej rade sa už dnes točila len okolo šetrenia na strane štátu. Pôjde o významné šetrenie, celý konsolidačný balík by už mohol byť definitívne predstavený na budúci týždeň,“ doplnil minister práce.
