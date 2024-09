Kamenický: Konsolidačný balík ešte môžeme upraviť,jeho suma sa nezmení

Bratislava 22. septembra (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) je pripravený na diskusiu o prípadnej úprave konsolidačného balíka v rámci koalície. Ak sa však v nejakej oblasti pridá, inde sa musí ubrať a celková suma balíka musí zostať rovnaká. Zdôraznil to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Diskusia sa môže podľa neho týkať aj avizovaného zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH) na knihy.



"Ja sa nebránim žiadnym úpravám, ktoré budú dohodnuté v koalícii. Ale chcem upozorniť na to, akonáhle by sme niekde poľavili, niekde to musíme zobrať. Ten balík, jeho objem sa nesmie meniť a musí zostať rovnaký," podčiarkol Kamenický. Dôvodom podľa neho je, aby sa Slovensko vyhlo "gréckej ceste".



Koalícia tento týždeň predstavila a vláda už aj schválila balík opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Minister vyzdvihol túto dohodu v rámci vládnej koalície, na ktorej sa podľa neho pracovalo polroka.



Kamenický tiež zdôraznil, že ozdravenie verejných financií sa nedá dosiahnuť za jeden rok a vláda má jasný plán konsolidácie na viac rokov. Tento rok má deficit dosiahnuť necelých 6 % hrubého domáceho produktu (HDP), do roku 2027 by však mal klesnúť na 3 %, čo by malo pomôcť aj stabilizácii a následnému znižovaniu verejného dlhu.



"Pôvodne sme hovorili o 5 % deficite (na rok 2025). Dnes hovoríme o 4,7 % a možno tam bude ešte nejaký pohyb na úrovni 4,5 až 4,7 %," priblížil minister. Poukázal tiež na diskusie s Európskou komisiou (EK), ktorá má prísnejšie pravidlá a chcela by vidieť zníženie schodku na 4,3 % HDP. "Bohužiaľ, dostali sme sa do stavu, ktorý nám spôsobila predchádzajúca vláda a musíme to napraviť. My sme zodpovední hospodári a budeme to robiť naďalej," avizoval.



Aktuálne sa podľa neho na ministerstve financií ešte pracuje na návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý už zohľadní aj plánovanú konsolidáciu. Okrem znižovania deficitu sa časť získaných peňazí použije na navýšenie v niektorých oblastiach. "Sú tu vyššie výdavky napríklad na zdravotníctvo, sociálnu oblasť, envirofond, strategické investície. Je toho dosť veľa, ale sú to veci, ktoré musíme urobiť," doplnil Kamenický.