Kamenický: Konsolidačný balík za 1,5 mld. eur predstavíme v 1. polroku

Bratislava 6. marca (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) má v súčasnosti "na stole" zásobník približne 95 opatrení, z ktorých zostaví konsolidačný balík pre verejné financie na budúci rok. Ten by mal byť vo výške 1,05 % hrubého domáceho produktu (HDP) alebo 1,5 miliardy eur. Na bližšie informácie je podľa neho zatiaľ priskoro, opatrenia musia schváliť aj koaliční partneri. Predstaviť ich však chce v prvom polroku, ešte pred samotným rozpočtom na budúci rok.



"Dnes máme začiatok marca, prešli len dva mesiace od začiatku roku. Konsolidačné veci sa väčšinou predkladajú v rámci rozpočtu. Ja to nebudem naťahovať až do rozpočtu, ale budeme to robiť ešte v prvom polroku tohto roku," avizoval Kamenický.



Potrebná konsolidácia do ďalších rokov vyplýva podľa neho z nových rozpočtových pravidiel dohodnutých na európskej úrovni, ktorým chce prispôsobiť aj slovenské výdavkové limity. Slovensko čaká vzhľadom na stav verejných financií, zdedený po predchádzajúcej vláde, v percentuálnom vyjadrení najväčšia konsolidácia v Európskej únii (EÚ), upozornil minister.







Rezort financií podľa neho pripraví dva základné varianty konsolidačného balíka. "Bude to málo opatrení za 1,5 miliardy eur, alebo veľa opatrení za 1,5 miliardy eur. Bude aj na koaličnú radu, ktorú z týchto variant si vyberú naši koaliční partneri, vrátane vedenia strany Smer-SD," priblížil.



Ich obsah bližšie nekonkretizoval, zároveň však zdôraznil, že "nevie vylúčiť absolútne nič". Diskutovať sa bude aj o efektivite verejných výdavkov, podľa Kamenického však nie je možné v rámci nich každý rok ušetriť 1,5 miliardy eur. "Budeme šetriť aj na strane výdavkov, ale budeme musieť určite urobiť aj príjmové opatrenia. Bez toho sa to urobiť nedá," zdôraznil.



Priestor na šetrenie vidí napríklad v rušení zbytočných úloh jednotlivých rezortov, čo súčasná vláda podľa neho priebežne robí. "Ja som za to, aby sme išli efektívne, aby tu nebola byrokracia, radšej zrušme agendu a keď zrušíme agendu, tak tých ľudí môžeme buď presunúť alebo tých ľudí nemať... Takto vieme ušetriť peniaze," doplnil Kamenický.