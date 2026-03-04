< sekcia Ekonomika
Kamenický má prijať kroky voči SEPS na ukončenie zmlúv s Ukrajinou
O aké kroky by malo ísť, uznesenie neuvádza. Podmienkou na zrušenie zmluvy je, že bude naďalej trvať stav ropnej núdze vyhlásený uznesením vlády z 18. februára.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 4. marca (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) má prijať kroky voči Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave (SEPS). Tá by mala okamžite ukončiť platnosť a účinnosť zmluvy medzi spoločnosťou SEPS a spoločnosťou Ukrenergo o núdzových dodávkach elektriny na Ukrajinu. Vyplýva to zo stredajšieho uznesenia vlády.
O aké kroky by malo ísť, uznesenie neuvádza. Podmienkou na zrušenie zmluvy je, že bude naďalej trvať stav ropnej núdze vyhlásený uznesením vlády z 18. februára. To vláda schválila po troch týždňoch od zastavenia prepravy ropy ropovodom Družba v dôsledku útoku na ukrajinskom území. Uznesením sa okrem iného pre rafinériu Slovnaft uvoľnili núdzové zásoby ropy.
Preprava ropy bola prerušená v závere januára po poškodení ropovodu Ruskom na ukrajinskom území. Ukrajina tvrdí, že ropovod je naďalej nefunkčný, no slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) a maďarský premiér Viktor Orbán sú presvedčení, že ropovod je funkčný a Ukrajina jeho sprevádzkovanie odkladá z politických dôvodov.
O aké kroky by malo ísť, uznesenie neuvádza. Podmienkou na zrušenie zmluvy je, že bude naďalej trvať stav ropnej núdze vyhlásený uznesením vlády z 18. februára. To vláda schválila po troch týždňoch od zastavenia prepravy ropy ropovodom Družba v dôsledku útoku na ukrajinskom území. Uznesením sa okrem iného pre rafinériu Slovnaft uvoľnili núdzové zásoby ropy.
Preprava ropy bola prerušená v závere januára po poškodení ropovodu Ruskom na ukrajinskom území. Ukrajina tvrdí, že ropovod je naďalej nefunkčný, no slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) a maďarský premiér Viktor Orbán sú presvedčení, že ropovod je funkčný a Ukrajina jeho sprevádzkovanie odkladá z politických dôvodov.