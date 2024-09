Kamenický: Musíme konsolidovať, aby sme sa nedostali na grécku cestu

Bratislava 26. septembra (TASR) - Konsolidácia je potrebná preto, aby sa Slovensko skutočne nedostalo na grécku cestu, pred ktorou sa tesne nachádzalo. Hrubý dlh má blízko k úrovni 60 % hrubého domáceho produktu (HDP). Návrhy zákonov je preto nutné prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol to vo štvrtok minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) v pléne Národnej rady (NR) SR k balíku konsolidačných opatrení.



"Deficit verejných financií a dlh verejnej správy dosiahli v súčasnosti, aj vzhľadom na pretrvávajúce nadmerné výdavky štátu v súvislosti s mimoriadnymi okolnosťami, vysokú úroveň. Slovensko sa pritom nachádza v najvyššom sankčnom pásme národnej dlhovej brzdy. Chcem upozorniť aj na to, že som mnohokrát kritizoval, kde všade sa minuli peniaze, a budeme o tom asi ešte hovoriť a budem na to upozorňovať," uviedol Kamenický.



Spôsobilo to podľa neho to, že hrubý dlh Slovenska má blízko k úrovni 60 % HDP. "Schodok hospodárenia som zdedil na úrovni 6,5 % HDP a dnes očakávame deficit blízko 6 % HDP na rok 2024 vrátane konsolidácie, ktorú sme dosiahli už v minulom roku," objasnil. Šéf rezortu financií dodal, že zo strany Európskej komisie (EK) bola aktivovaná procedúra nadmerného deficitu. "Musím upozorniť, že za poslednej vlády boli zastavené akékoľvek sledovania deficitu. To spôsobilo situáciu, do ktorej sme sa dostali," podotkol.



Tieto skutočnosti podľa Kamenického predstavujú hrozbu vzniku značných hospodárskych škôd. Preto je potrebné naliehavo a efektívne pokračovať v konsolidácii súčasného nepriaznivého stavu v oblasti verejných financií. "Budem sa snažiť, aby Slovenská republika dosiahla zlepšenie verejných financií. Neteší ma, čo sa tu deje a čo musíme robiť, avšak konsolidácia je, bohužiaľ, nevyhnutná. Nemáme inú možnosť, ako konsolidovať, aj keď je to, samozrejme, bolestivé nielen pre ľudí, ale aj pre biznis," uzavrel Kamenický.