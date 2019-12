Kamenický: Návrh na korekčný mechanizmus prerokuje vláda v januári

Bratislava 18. decembra (TASR) - Ministerstvo financií predloží návrh na spustenie korekčného mechanizmu na januárové rokovanie vlády. Avizoval to v stredu minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Ministri o tomto návrhu rokovali zatiaľ len okrajovo.



"Ja som o materiáli informoval vládu v bode 'rôzne'. Vzhľadom na to, že k podkladom korekčného mechanizmu sa vyjadruje aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá vyjadrenie predložila len v utorok (17. 12.), tak sme sa dohodli, že materiál predložím na januárovej schôdzi. Nemáme určený nejaký termín, že to musí byť do konca roka, takže v tom nevidím žiadny problém," priblížil Kamenický.



Podľa ministra korekčný mechanizmus slúži na to, aby sa Slovensko vrátilo na "cestu strednodobej udržateľnosti". "Dosiahneme ju tým, že prijmeme deficit, ktorý bol navrhnutý v rozpočte, je dôležité, aby sme budúci rok dosiahli deficit 0,49 % hrubého domáceho produktu," podotkol Kamenický.



Ak by sa prijali všetky dodatočné opatrenia, ktoré požaduje rozpočtová rada, tak by sa podľa Kamenického verejné financie dostali do prebytku hospodárenia. "Ministrov som informoval, že materiál o korekčnom mechanizme je pripravený, potrebujeme si ešte vyjasniť niektoré veci, ktoré boli predložené zo strany RRZ. V januári ho predložíme tak, aby sme tie odchýlky, ktoré vznikli ešte v roku 2018 na základe takzvanej benchmarkovej revízie, odstránili, aby sme sa vrátili na trajektóriu, ktorú požaduje zákon," dodal Kamenický.