Kamenický: Návrh o 500-eurovom poukaze je taký matovičovský

Bratislava 26. novembra (TASR) - Návrh o 500-eurovom poukaze za očkovanie seniorov je taký "matovičovský". Uviedol to podpredseda opozičnej strany Smer–SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický, v reakcii na návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).



"Strana Smer–SD vždy podporovala všetky opatrenia, ktoré mali nejaké ratio a pomáhali v boji s pandémiou. Spomínané opatrenie (o 500-eurovom poukaze) by som nazval také 'matovičovské'. Tak ako (Matovič) podmieňoval určité veci pri daňovej reforme, napríklad krčahom vody na stole, tak momentálne si kladie podmienky, za ktorých ľudia môžu dostať 500-eurovú poukážku," priblížil.



Kamenický vidí v Matovičovom návrhu viacero problémov. "Ak chce Igor Matovič dať 500 miliónov eur pre postihnuté sektory a zároveň pomôcť dôchodcom, tak to mohol urobiť oveľa jednoduchšie. Napríklad 280 miliónov eur stoja 13. dôchodky, ktoré by každému dôchodcovi pomohli prežiť zvyšovanie cien na Slovensku. Ak by zbytok plánovanej sumy dal prevádzkam, oveľa viac by im tým pomohol," povedal. Pomoc pre prevádzky by podľa neho však aj tak už prišla neskoro a pomohla by im ako "mŕtvemu kabát".



"Nemyslím si, že by sa ľuďom malo platiť za to, že by sa dali zaočkovať. Mali by ľudia dostávať maximum informácií, aby ich štát presvedčil, že očkovanie je výborné. Pripomínam, že sa objavili nové mutácie vírusu - začína sa hovoriť o tom, že účinnosť (doterajších) vakcín možno bude oslabená a možno budú úplne neúčinné. My sme za to, ako sme avizovali, aby sa zdravotníci starali o ľudí od momentu, keď sa zistí, že sú pozitívni (na COVID-19)," dodal Kamenický.



Matovič navrhuje poskytnúť 500 miliónov eur dotknutým prevádzkam, ktoré najviac trpeli v prvej, druhej a trpia v tretej vlne pandémie nového koronavírusu. Prevádzky sú zoradené v troch skupinách - HORECA, kultúra, služby. Vyhlásil to na brífingu spoločne s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina).



"Prevádzky sú zoradené do troch skupín. Prvý sektor je tzv. HORECA, čo sú hotely, penzióny, reštaurácie, kaviarne. Druhý sektor - kultúra, divadlá, koncerty, galérie, festivaly či kiná. Tretí sektor predstavujú služby - kaderníctva, masáže, manikúry, pedikúry, akvaparky, wellness, posilňovne, rôzne športové aktivity a podobne," vysvetlil Matovič. Peniaze by sa k týmto prevádzkam mali dostať prostredníctvom poukazov pre dôchodcov.



Na služby pre tieto dotknuté prevádzky by dostávali poukaz na 500 eur dôchodcovia vo veku 60+. Poukaz by mali dostať za absolvovanie očkovania treťou dávkou a za očkovanie prvou dávkou. Poukaz by mal byť prenosný na inú osobu. Cieľom je podporiť očkovanie u približne 380.000 nezaočkovaných dôchodcov nad 60 rokov. Matovič konštatoval, že sú pripravení o tejto zmene rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Kollár uvítal túto cestu presvedčenia na očkovanie. Povedal, že je podstatné motivovať dôchodcov.