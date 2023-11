Kamenický: Nemožno vyplatiť rodičovský dôchodok a zároveň 13. dôchodok

Bratislava 29. novembra (TASR) - Nie je možné vyplatiť rodičovský dôchodok a zároveň aj plný 13. dôchodok, nakoľko by to rozpočet nezvládol. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády na tlačovej konferencii minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) s tým, že sa musí nájsť konsenzus na koaličnej rade.



"Môžem potvrdiť, že k téme rodičovského a 13. dôchodku bude ešte tento týždeň koaličná rada. Pokiaľ dôjde k dohode v rámci koalície, tak o tom budeme presne informovať," dodal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).



Na vyplácaní rodičovského dôchodku trvá koaličná SNS. Tvrdí, že tento inštitút treba zachovať, pokiaľ sa nenájde iný spôsob pomoci seniorom. Strana zároveň deklaruje podporu vyplácaniu 13. dôchodku.



Tomáš počas predchádzajúceho týždňa vyhlásil, že je pripravený rokovať so SNS o riešení zavedenia plnohodnotného 13. dôchodku. Ich názor, že zároveň požadujú zachovanie rodičovského dôchodku v rovnakej podobe ako doteraz, sa podľa vlastných slov dozvedel iba z ich mediálnych vyjadrení. Predtým mali s navrhnutou zmenou súhlasiť. Upozornil, že vyplatenie 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku bez toho, aby došlo k zmenám v rodičovskom dôchodku, by stálo navyše 440 miliónov eur.



Plnohodnotný 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku by sa mal zaviesť budúci rok. Časť peňazí na túto zmenu by sa podľa návrhu ministra práce mala získať zmenou vyplácania rodičovského dôchodku. Po novom by bolo možné rodičom pomáhať poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu, nie z odvodov ako doteraz.