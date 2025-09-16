< sekcia Ekonomika
Kamenický neodporúča zásadné zmeny v konsolidačnom balíku v parlamente
Minister zopakoval, že konsolidovať musí vláda z dôvodu zlého stavu verejných financií zanechaných bývalými vládami.
Autor TASR
Bratislava 16. septembra (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) odmietol po utorkovom rokovaní tripartity možné zásadnejšie zmeny v balíku zákonov na konsolidáciu verejných financií. Na konsolidácii je podľa neho v koalícii krehká dohoda, ktorá by sa v prípade zmien mohla narušiť. Vláda konsolidačný balík schválila minulý týždeň s tým, že prípadné zmeny by sa podľa ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) mohli prijať v parlamente. Ten už o konsolidácii aktuálne rokuje.
„Drobné zmeny, ktoré budú napríklad urobené v rámci parlamentu, sme ochotní urobiť,“ povedal Kamenický. Dodal, že bude rokovať o každej zmene, no zásadnejšie zásahy do konsolidačných opatrení neodporúča.
Minister zopakoval, že konsolidovať musí vláda z dôvodu zlého stavu verejných financií zanechaných bývalými vládami. Odmietol však návrhy niektorých sociálnych partnerov na zrušenie sociálnych benefitov, ako sú napríklad 13. dôchodky či plošné energodotácie, s tým, že potrebuje zachovať sociálny zmier.
Kamenický zatiaľ nespresnil, ako sa budú na konsolidácii podieľať jednotlivé rezorty. Návrhy ministerstiev podľa neho aktuálne spracúva rezort financií a premietne ich do pripravovaného štátneho rozpočtu. Obavy zo straty konkurencieschopnosti, ktoré opakovane prezentovali predstavitelia zamestnávateľov, minister chápe, no problémy podľa neho majú aj v iných krajinách vrátane našich najväčších obchodných partnerov. Aktuálny návrh konsolidácie by mal podľa Kamenického priniesť pokles deficitu verejných financií na 4,1 - 4,3 % hrubého domáceho produktu.
