Kamenický nevidí problém, že ÚHP nebude hodnotiť strategické projekty

Bratislava 26. júna (TASR) - Minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) nevidí problém v tom, že Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) nebude hodnotiť štúdie uskutočniteľnosti k projektom určeným ako strategická investícia. Kamenický sa tak vyjadril v stredu po rokovaní vlády v súvislosti so schváleným nariadením, ktorým sa vykonáva zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a výstavbu transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).



"Oznámili sme, že chceme rozostavať Slovensko a potrebujeme, aby mnohé procesy boli pružnejšie. Už v minulosti som kritizoval, že Útvar hodnoty za peniaze mal desiatky ľudí, ktorí sa zaoberali rôznymi malými projektami nad jeden milión eur," uviedol Kamenický s tým, že náklady na samotné vypracovanie analýzy pritom niekedy dosahovali výšku zisku, ktorý z projektu mali.







Minister financií spresnil, že zákon vrátili do pôvodného stavu a hovorí o limite pri IT projektoch nad 10 miliónov eur a pri ostatných projektoch nad 40 miliónov eur. "Pri strategických projektoch, ktoré sú nad 50 miliónov, samozrejme chceme, aby hlavne tie rezorty, ktoré chcú urýchliť tie procesy, si urobili analýzu. Majú svojich analytikov, ktorí strážia to, aby efektivita vynakladania zdrojov bola optimálna. Ale samozrejme zákon nezakazuje, aby sa tieto analytické útvary obracali na ministerstvo financií," doplnil Kamenický.



Vláda v stredu schválila nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu TEN-T. Stanovila v ňom kritéria pre určenie projektu ako strategickej investície. Kabinet tiež bude môcť pri projektoch určených ako strategické investície rozhodnúť, že hodnotenie štúdie uskutočniteľnosti nevykoná Ministerstvo financií SR. Rezort, pod ktorý investičný projekt spadá, však musí mať analytikov či systém a analytické nástroje hodnotenia a posudzovania stratégií, verejných politík a investičných projektov.