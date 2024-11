Kamenický: Nevyhnutná konsolidácia je sociálne vyvážená

Bratislava 28. novembra (TASR) - Premietnutie nevyhnutnej konsolidácie verejných financií s cieľom stabilizácie dlhu do konca volebného obdobia je hlavnou charakteristikou vládneho návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2025 až 2027, o ktorom vo štvrtok začali diskutovať poslanci Národnej rady (NR) SR. Pri predstavovaní rozpočtu to vyhlásil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Po jeho vystúpení začala rozprava k návrhu rozpočtu. Písomne sa do nej prihlásilo takmer 30 poslancov. Keď skončia svoje vystúpenia, ďalší sa môžu do diskusie prihlásiť ústne.



"V dôsledku vysokých deficitov a dlhov predchádzajúcich vlád súčasná vláda realizuje v poradí už druhú zásadnú konsolidáciu, ktorej opatrenia boli zostavené tak, aby boli čo najviac sociálne vyvážené a neudusili rast ekonomiky," zdôraznil Kamenický. Návrh rozpočtu bol podľa neho pripravený so zohľadnením nových fiškálnych pravidiel EÚ, ktoré vyžadujú stanovenie limitov verejných výdavkov na nasledujúce roky.



Minister pripomenul, že v súlade s novými pravidlami vláda pripravila Národný strednodobý fiškálny štrukturálny plán SR. Ten obsahuje záväznú trajektóriu rastu čistých výdavkov na nasledujúce štyri roky tak, aby do konca volebného obdobia deficit klesol k 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a verejný dlh sa stabilizoval.



"Chcem upozorniť, že sme si mohli vybrať aj sedemročný plán. My sme si dobrovoľne vybrali štvorročný, aby sme splnili plán toho, že v roku 2027 sa nám otočí vývoj dlhu, ktorý nám do roku 2027 vzhľadom na obrovský deficit, ktorý sme zdedili, bude pretrvávať," vysvetlil Kamenický. Aby sa tento plán naplnil, deficit verejných financií má postupne klesať z úrovne 4,7 % HDP v roku 2025 na 3,7 % HDP v roku 2026 a 3 % HDP v roku 2027. "Táto stratégia podľa najnovších prognóz povedie k zastaveniu rastu zadlženia na konci volebného obdobia v roku 2027," avizoval minister.



Pripomenul, že tento týždeň vystavila Európska komisia (EK) vysvedčenie súčasnej vláde a jej rozpočtu. "Slovensko sa dostalo medzi sedem najlepších krajín z hľadiska zostaveného rozpočtu, takto to vyhodnotila EK. Takisto komisia pozitívne posúdila strednodobý fiškálny štrukturálny plán SR," doplnil Kamenický.