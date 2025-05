Kamenický: Nové QR platby by mohli skúšobne fungovať od novembra

Bratislava 21. mája (TASR) - Najväčšou výzvou pre Ministerstvo financií (MF) SR v najbližšom období je príprava rozpočtu na budúci rok. Rezort však pripravuje aj projekt QR platieb, ktoré by mohli začať skúšobne fungovať už v novembri tohto roka, či e-faktúry pre podnikateľov, online prepojenej na finančnú správu. Avizoval to minister financií Ladislav Kamenický po stredajšom rokovaní s premiérom Robertom Ficom (obidvaja Smer-SD) k priebežnému plneniu programového vyhlásenia vlády.



Čo sa týka pripravovaných konsolidačných opatrení, minister o nich nechce hovoriť, kým nebudú dohodnuté v rámci koalície. Neplánuje ani reagovať na rôzne špekulácie, ktoré sa priebežne objavujú. „Dokedy nebudem mať dohodu, nebudem nič hovoriť. Ja som zvyknutý na to, že vychádzajú články, ideme to robiť, tamto robiť, ono robiť a máme na to reagovať, aby ste si to nejako vyskladali. Nebudem to robiť,“ vyhlásil Kamenický.



Plánované zavedenie QR platieb bude podľa neho veľkým posunom a prínosom pre predajcov aj ich zákazníkov. Skúšobnú prevádzku predbežne plánuje od novembra tohto roka do marca budúceho roka. Závisieť to však bude od technickej pripravenosti projektu. Dátum súvisí s tým, že od októbra tohto roka by mali všetky banky povinne realizovať tzv. okamžité platby do niekoľkých sekúnd.



Predajcovia by mali podľa Kamenického QR platby poskytovať povinne, pre zákazníkov majú byť dobrovoľné, budú sa teda môcť rozhodnúť, akú formu platby chcú použiť. Obchodníci vďaka tomu majú ušetriť na poplatkoch, ktoré platia kartovým spoločnostiam za platby kartou, zákazníci zase budú mať na výber ďalšiu možnosť platby. Pre štát by to malo znamenať ďalšie obmedzenie daňových únikov.



Ministerstvo financií priebežne pracuje aj na projekte e-faktúra, zdôraznil šéf rezortu. „Ak by sa zaviedla e-faktúra, tak napríklad kontrolné výkazy dane z pridanej hodnoty (DPH) by mohli úplne zmiznúť, znížili by sme administratívnu záťaž pre podnikateľov a bola by viac elektronizovaná komunikácia medzi daňovým úradom a samotným podnikateľom,“ doplnil Kamenický.