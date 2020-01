Kamenický: Od nového roka sa posilní úloha Útvaru hodnoty za peniaze

Bratislava 2. januára (TASR) - Nová vláda, ktorá vzíde z februárových parlamentných volieb, by mala pokračovať v projekte Hodnota za peniaze, znižovaní daňových únikov, možno sa bude musieť zamyslieť aj na novými druhmi príjmov. Presvedčený je o tom minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Zároveň avizoval, že od budúceho roka budú musieť jednotlivé ministerstvá brať vážnejšie odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorého úloha sa posilní.



V oblasti daňových príjmov sa ministerstvo zrieklo plánu zvýšiť spotrebnú daň z tabaku. Kriticky sa k tomuto opatreniu postavila počas legislatívneho procesu koaličná SNS. "Kritika nebola všeobecná, bola len od niektorých politikov. Fajčenie je neduh, ktorý na jednej strane zaťažuje verejné financie. Je to práve táto daň, po ktorej siahne väčšina vlád, ak potrebuje zvýšiť svoje príjmy,“ priblížil Kamenický v rozhovore pre TASR. To, že sa jeho rezortu toto opatrenie nepodarilo presadiť, podľa neho súvisí s fázou volebného cyklu. "Pred voľbami nie je veľmi sexi dávať nové dane. Pri tejto sa mi nepodarilo nájsť politický konsenzus," priblížil Kamenický.



Verí však, že nová vláda by sa touto daňou mohla zaoberať opätovne. "Prvý rok vlády je možné robiť dôležité reformy, takisto, ak treba zabezpečiť nejaké príjmy, treba sa pozerať na to, v akej oblasti. Myslím si, že práve napríklad daň z tabaku je jedna z oblastí, po ktorej možno siahne nová vláda," doplnil Kamenický.



Na príjmovej strane sa bude musieť nová vláda podľa neho zamyslieť aj nad nejakými novými daňovými príjmami. "Môžu to byť rôzne environmentálne dane, ktoré poškodzujú životné prostredie. Je to témou aj na úrovni Európskej únie. Opäť sa musíme zaoberať bojom s daňovými únikmi, máme očakávania od projektu eKasa, potrebné je sa zaoberať vyššou efektivitou vynakladania verejných prostriedkov na základe hodnotení Útvaru hodnoty za peniaze," je presvedčený minister.



ÚHP identifikoval úspory v celkovej výške skoro 800 miliónov eur. "Len v oblasti verejného zdravotníctva to bola úroveň okolo 350 miliónov eur, pričom sa podarilo zrealizovať efektívnejšie vynakladanie peňazí asi za 100 miliónov eur. Mnohé ostatné ministerstvá k tomu pristupovali oveľa benevolentnejšie," upozornil Kamenický.



Od 1. januára 2020 sa však na základe zákona o rozpočtových pravidlách posilňuje úloha ÚHP. Kamenický priblížil, že pri veľkých projektoch predtým, ako sa zrealizujú, ÚHP vykoná záväznú štúdiu s odporúčaniami. "Ministerstvá sa musia na túto štúdiu pozrieť, spripomienkovať ju a v 30-dňovej lehote sa k nim následne vyjadrí ÚHP. Bude to mať stále odporúčací charakter, ale už ministerstvá sa budú závermi ÚHP oveľa intenzívnejšie zaoberať. O tejto zmene sme listom informovali všetky ministerstvá," avizoval Kamenický. V prípade, že budú ministerstvá k týmto odporúčaniam pristupovať laxne, sa však môže stať, že budú mať ťažšiu rokovaciu pozíciu s rezortom financií pri kreovaní ich rozpočtu.