Kamenický: Odmietam, že by rezort robil v rozpočte účtovné podvody

Bratislava 17. januára (TASR) - V súvislosti s rozpočtom na tento rok a jeho hodnotenia zo strany Európskej komisie (EK) sa na Slovensku šíria nepravdy alebo polopravdy. Vyhlásil to v stredu minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Odmietol pritom, že by Ministerstvo financií (MF) SR robilo v rozpočte účtovné triky alebo podvody, z čoho ho obviňuje opozícia.



Komisia podľa ministra slovenský rozpočet odobrila. "Nebudem hovoriť o tom, že sme premianti, nie sme vzhľadom na ten stav verejných financií, ktorý sme prevzali. Verejné financie sú v najhoršom stave, aký Slovensko kedy malo a v rámci EÚ sme úplne na konci rebríčkov," zdôraznil šéf rezortu financií. Predchádzajúca vláda podľa neho výrazne zvýšila deficity aj zadlženie Slovenska a napriek tomu teraz jej predstavitelia kritizujú súčasný kabinet, ktorý mal na zostavenie rozpočtu jeden mesiac.



Najväčšia diskusia sa vedie ohľadom účtovania refundácie energopomoci z eurofondov medzi rokmi 2023 a 2024, ktoré ovplyvňuje aj deficit v obidvoch rokoch. Ministerstvo túto pomoc podľa Kamenického účtuje tak, ako je to zvykom už 20 rokov. "Vždy sa to účtovalo do toho roku, kedy vám tie peniaze prišli na účet. My sme zatiaľ tie peniaze neobdržali a keď ich obdržíme v roku 2024, tak budú zaúčtované do toho roku, do ktorého prišli," vysvetlil minister.



Pripomenul, že o spôsobe zaúčtovania definitívne rozhodne európsky štatistický úrad Eurostat až v apríli. "Ak by sa to zaúčtovalo do roku 2023, považujeme to za zmenu pravidiel... Ak Eurostat rozhodne, že to súvisí s rokom 2023, že sa zmenia tieto pravidlá, ktoré sme tu mali, no tak my to budeme rešpektovať," konštatoval Kamenický.



Zdôraznil, že chcú dodržať schválený rozpočet na tento rok, teda znížiť deficit verejných financií o 0,5 na 5,97 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Či sa to podarí sa dozvieme až budúci rok na jar. "Hodnotenie toho, či dokážeme konsolidovať o pol percenta do roku 2024 tak, ako sme deklarovali, si treba nechať možno na marec, apríl budúceho roku, keď sa dozvieme konečné čísla za rok 2024. Vtedy môžete oprávnene kritizovať, či sme dosiahli svoje ciele alebo sme tieto ciele nedosiahli," doplnil minister.



Zároveň deklaroval, že vláda má jasný plán ozdravenia verejných financií aj do ďalších rokov. "Chceme konsolidovať od roku 2025 o 1 % každý rok, aby sme v roku 2027 dosiahli stav, že budeme na troch percentách deficitu. Vtedy sa nám začne otáčať aj verejný dlh," dodal Kamenický.



EK v utorok (16.1.) zverejnenom hodnotení uvádza iné prognózy týkajúce sa rozpočtu SR na rok 2024. Komisia uviedla, že deficit sa tento rok zvýši na 6,3 percenta z vlaňajších 6,1 percenta. Vláda SR tvrdí, že schodok z minuloročných 6,5 percenta klesne na 6 percent v tomto roku.