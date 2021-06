Kamenický: Plán obnovy nerieši najpostihnutejšie oblasti koronakrízou

Bratislava 21. júna (TASR) - Plán obnovy nie je slovenský, ale bruselský. Nerieši najpostihnutejšie oblasti koronakrízou. Uviedol to podpredseda strany Smer-SD Ladislav Kamenický. Vyčíta premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO), že nebojoval pri pláne obnovy za slovenské priority.



"Európska komisia (EK) si zabezpečila svoje priority, a to dokonca tak, že na prípravu slovenského plánu obnovy poskytla ľudí zo Stáleho zastúpenia EK na Slovensku. Čo sa týka plánov obnovy členských krajín EÚ, Európska komisia, samozrejme, potrebuje doručiť pozitívne správy a neočakáva sa, že by nejaký štát mal zásadné problémy pri schvaľovaní plánov obnovy," konštatuje Kamenický.



Plán mal podľa Kamenického riešiť postcovidové problémy rastu slovenského hospodárstva, rast zamestnanosti či sociálny zmier. Pýta sa, kde je v pláne obnovy podpora slovenskému gastropriemyslu, cestovnému ruchu, priemyslu, pôdohospodárstvu či potravinovej sebestačnosti Slovenska. "Kde sa v pláne obnovy nájde živnostník a malý podnikateľ, ktorý ak už neskrachoval z dôvodu nedostatočnej pomoci vlády, tak sa dnes borí s existenčnými problémami?" pýta sa Kamenický. Dodáva, že má obavy z implementácie konkrétnych projektov z plánu obnovy. Tieto obavy podľa neho cíti aj EK, ktorá chce na to dohliadať. Otázna je časová vykonateľnosť projektov navrhovaných vládou a schopnosť vlády ich aj realizovať, poznamenal Kamenický.



V pondelok na tlačovej konferencii v Bratislave predsedníčka EK Ursula von der Leyenová oznámila, že slovenský plán obnovy má zelenú. Ocenila, že ho Slovensko odovzdalo medzi prvými, vyzdvihla aj výbornú spoluprácu. Plán podľa jej slov spĺňa kritériá, je ambiciózny a kvalitný.