Kamenický: Systém porovnávania cien potravín by mal byť do konca roka

Bratislava 20. marca (TASR) - Systém (aplikácia) na porovnávanie cien potravín, najmä základných, v obchodných reťazcoch by mal fungovať do konca roka. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).



"Chceme do konca roka zaviesť nejaký systém, ktorý by porovnával ceny v rámci obchodných reťazcov. Buď takýto systém vyvinieme, alebo ho nakúpime. Hovoril som napríklad o maďarskom systéme. Ak by to bolo pre nás výhodnejšie, tak ho kúpime od nejakého dodávateľa, nebudeme ho zbytočne vyvíjať," priblížil.



Poznamenal, že porovnávanie cien prispieva k poklesu cien niektorých potravín v obchodoch. "Zistili sme, že niektoré položky, ako vajcia a syr Eidam, sú stále o 12 až 20 % drahšie ako v okolitých krajinách. Na druhej strane môžem konštatovať, že niektoré potravinové položky, napríklad bravčové karé, máme už na Slovensku lacnejšie ako v ČR alebo Maďarsku," dodal Kamenický k zisteniam z analýzy o vývoji cien potravín, ktorú na stredajšom rokovaní vzala na vedomie vláda.