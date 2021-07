Kamenický: Premiér zamlčal, na čo minula vláda osem miliárd eur

Bratislava 12. júla (TASR) – Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) nevie počítať, alebo nehovorí pravdu. Na sociálnej sieti to v reakcii na tvrdenia premiéra, podľa ktorých vláda už dala na pandémiu spôsobenú novým koronavírusom osem miliárd eur, uviedol podpredseda opozičnej strany Smer-SD Ladislav Kamenický. Problémom podľa poslanca je, že ľudia pomoc nepocítili a z ôsmich miliárd eur premiér dokázal nahrubo vyčísliť spolu za roky 2020-2021 len 3,571 miliardy eur.



„Samozrejme, že detailné rozpísanie týchto ôsmich miliárd chýba, aby sa nedalo poukázať na to, ako veľmi Heger zavádza,“ uviedol Kamenický. Predseda vlády podľa neho totiž spomenul iba pomoc na podporu udržania zamestnanosti 2,187 miliardy eur, 588 miliónov eur na sociálnu pomoc, 95 miliónov eur na odpustenie daní a odvodov a 881 miliónov eur na zvýšené výdavky v zdravotníctve.



Kamenický tvrdí, že už v minulosti vláda uvádzala miliardové výdavkami na ochorenie COVID-19, ktoré sa podľa neho ukázali ako zavádzajúce. Boli to podľa jeho slov položky, ktoré nemali vplyv na rozpočet, ako napríklad štátne garancie za úvery. „Do pomoci na COVID vláda zarátavala aj odklady platenia daní, ktoré štát dostane v neskoršom období. Nezabúdajme, že v tejto sume je aj trištvrte miliardy za desiatky miliónov nezmyselných antigénových testov,“ uviedol Kamenický.



Bývalý minister financií vládu vyzval, aby vyčíslila samostatne za rok 2020 aj 2021 detailné položky výdavkov. Občania by sa tak podľa neho reálne dozvedeli, za čo sa minuli ich peniaze na ochorenie COVID-19 s poznámkou, či majú alebo nemajú vplyv na štátny rozpočet na hotovostnom princípe a v metodike ESA2010.



„Vládna propaganda a vychvaľovanie samých seba ľudí nezaujíma. Ľudia chcú vedieť hlavne to, ako im vládne opatrenia reálne pomohli v ich problémoch počas COVIDU, teda pravdu. A žiaľ, pomoc Vlády SR ľuďom počas COVIDU bola jedna z najnižších v EÚ, a to už nezmení ani Hegerova propaganda,“ uzavrel Kamenický.