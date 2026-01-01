< sekcia Ekonomika
Kamenický: Rok 2025 bol ekonomicky náročný, rezort splnil ciele
Pripomenul, že kým v roku 2019 odovzdala vtedajšia vláda svojej nástupkyni deficit vo výške 1 miliardy eur (1,2 % HDP), po niekoľkých rokoch zdedila schodok vo výške 8,5 miliardy eur (6,51 % HDP).
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Rok 2025 bol z pohľadu ekonomiky náročný, ale vláde a Ministerstvu financií (MF) SR sa podarilo splniť svoje základné ciele. Tým najväčším bolo schválenie štátneho rozpočtu na rok 2026, ktorý stanovil jasný cieľ zníženia deficitu verejných financií na úroveň 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), uviedol pre TASR v súvislosti s hodnotením uplynulého roka minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
„Pri tejto príležitosti chcem zdôrazniť, že Slovenská republika plánuje v roku 2026 znížiť deficit verejných financií medziročne najviac spomedzi krajín eurozóny. Je to jasný dôkaz toho, že verejné financie riadime zodpovedne, aj keď sa protislovenská opozícia a protivládne médiá silou-mocou snažia verejnosť presviedčať o opaku,“ vyhlásil Kamenický.
Pripomenul, že kým v roku 2019 odovzdala vtedajšia vláda svojej nástupkyni deficit vo výške 1 miliardy eur (1,2 % HDP), po niekoľkých rokoch zdedila schodok vo výške 8,5 miliardy eur (6,51 % HDP). „Už v roku 2024 sa nám podarilo deficit znížiť o 1 percentuálny bod (p. b.) na 5,5 % HDP, v roku 2025 očakávame 5 % HDP a v roku 2026 máme nastavený spomínaný cieľ 4,1 % HDP. Ide teda o medziročný pokles o 0,9 % HDP, ktorý zlepšuje verejné financie zatiaľ najviac v celej eurozóne,“ podčiarkol šéf rezortu financií.
Pozitívne hodnotí aj to, že sa darí udržiavať ratingy SR od medzinárodných agentúr. Slovenská ekonomika pritom zápasí so silným ekonomickým protivetrom, najväčší obchodní partneri sú na hrane recesie, cítiť riziká obchodných vojen, vplyv ciel zo strany USA a zároveň je nevyhnutné ozdravovať verejné financie. „To, že sa nám darí držať ratingy, je dôkazom, že vláda SR riadi verejné financie zodpovedne. Vidí to Európska komisia, ratingové agentúry, finančné trhy a aj investori,“ zhodnotil Kamenický.
Slovensko v roku 2025 podľa neho potvrdilo svoju stabilnú pozíciu na medzinárodných finančných trhoch. „Investori Slovensku veria a dôkazom je záujem o kúpu našich štátnych dlhopisov. Tohtoročné emisie štátnych dlhopisov, ktoré realizovala Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), boli úspešné. Okrem relatívne priaznivých úrokových podmienok však pozitívne prekvapil vysoký dopyt zo strany investorov,“ konštatoval minister. Ako príklad spomenul septembrovú aukciu, kedy si štát požičal 512 miliónov eur, pričom dopyt bol štvornásobne vyšší a dosiahol takmer 2,2 miliardy eur.
Za mimoriadne úspešný označil Kamenický pilotný projekt Dlhopisov pre ľudí. V marci 2025 štát ponúkol bežným občanom dva dlhopisy, Investor a Patriot, pričom pre vysoký záujem sa ich plánovaný celkový objem 400 miliónov eur navýšil na 500 miliónov eur a aj ten bol vypredaný do štyroch dní. „Predaj štátnych dlhopisov prekonal naše očakávania a som rád, že na jar v roku 2026 bude tento projekt pokračovať,“ avizoval.
V roku 2025 rezort podľa ministra naplnil aj záväzky z prvého balíka Akčného plánu boja proti daňovým únikom. Označil to za mimoriadne dôležitú tému, ktorej spolu s prezidentom finančnej správy venovali maximálnu pozornosť. Vyzdvihol prípravu projektu QR platieb, ktorý bude spustený do verejnej testovacej fázy.
„Občania dostanú novú možnosť, ako zaplatiť za tovar alebo službu rýchlo, efektívne a najmä pohodlne, podnikatelia budú môcť ušetriť na poplatkoch, ktoré v súčasnosti platia kartovým spoločnostiam za platobné terminály a štát takto bude efektívnejšie vyberať dane, keďže ide o opatrenie, ktoré bojuje proti ´bezbločkovému´ hospodárstvu,“ vysvetlil Kamenický.
Spomenul aj prijatie legislatívy v súvislosti so zavedením e-Faktúry. Tento systém má priniesť podnikateľom jednotný elektronický formát faktúr, menej administratívy a bezpečnejšie spracovanie údajov. „Rok 2026 bude určený na technickú prípravu, aktualizácie účtovných softvérov a testovanie prepojení s digitálnymi poštármi. Pre menších podnikateľov budú dostupné jednoduché webové a mobilné riešenia. Samozrejme, oficiálne spustenie systému je plánované od 1. januára 2027,“ doplnil minister financií.
