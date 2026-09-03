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Kamenický rokoval s predstaviteľmi SNS o rozpočte na budúci rok
Rokovania o rozpočte označil za náročné, ale konštruktívne.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) rokoval vo štvrtok o príprave štátneho rozpočtu na budúci rok s predstaviteľmi koaličnej SNS. Informoval o tom na sociálnej sieti. Rokovania o rozpočte označil za náročné, ale konštruktívne.
„Dnes som na ministerstve financií pokračoval v maratóne rokovaní o štátnom rozpočte na rok 2027. Tentoraz s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom a predsedom poslaneckého klubu SNS Romanom Michelkom. Chcem oceniť vecný a konštruktívny dialóg. Rokovania sú náročné, ale môžem potvrdiť, že sa posúvame ďalej,“ zhodnotil Kamenický.
Návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rok musí vláda schváliť a predložiť do parlamentu do 15. októbra. Počas roka sa objavili úvahy, že by to tento rok mohlo byť skôr a Národná rada (NR) SR by sa zákonom roka mohla zaoberať už na svojej septembrovej schôdzi. Podľa aktuálnych vyjadrení predstaviteľov vládnej koalície to však nie je reálne a poslanci by mali rozpočet schvaľovať tradične na schôdzi na prelome novembra a decembra.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) viackrát upozornila, že vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu a platné sankcie dlhovej brzdy by vláda mala predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to opakovane odmietol s odvolaním sa na výnimky z dlhovej brzdy.
„Dnes som na ministerstve financií pokračoval v maratóne rokovaní o štátnom rozpočte na rok 2027. Tentoraz s predsedom Slovenskej národnej strany Andrejom Dankom a predsedom poslaneckého klubu SNS Romanom Michelkom. Chcem oceniť vecný a konštruktívny dialóg. Rokovania sú náročné, ale môžem potvrdiť, že sa posúvame ďalej,“ zhodnotil Kamenický.
Návrh štátneho rozpočtu na nasledujúci rok musí vláda schváliť a predložiť do parlamentu do 15. októbra. Počas roka sa objavili úvahy, že by to tento rok mohlo byť skôr a Národná rada (NR) SR by sa zákonom roka mohla zaoberať už na svojej septembrovej schôdzi. Podľa aktuálnych vyjadrení predstaviteľov vládnej koalície to však nie je reálne a poslanci by mali rozpočet schvaľovať tradične na schôdzi na prelome novembra a decembra.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) viackrát upozornila, že vzhľadom na vysokú úroveň verejného dlhu a platné sankcie dlhovej brzdy by vláda mala predložiť návrh vyrovnaného rozpočtu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to opakovane odmietol s odvolaním sa na výnimky z dlhovej brzdy.