Kamenický: Rokovania EÚ s USA nesmú ísť proti záujmom členských krajín

Brusel 21. januára (TASR) - Budúce rokovania Európskej komisie (EK) s novou vládou USA nesmú ísť proti záujmom členských krajín Európskej únie (EÚ). Uviedol to v utorok v Bruseli minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po zasadnutiach ministrov financií eurozóny a EÚ, informuje spravodajca TASR.



Kamenický potvrdil, že ministri počas dvojdňových rokovaní hovorili aj o nástupe novej americkej administratívy pod vedením Donalda Trumpa.



"Hovoril som o tom, že je potrebné sledovať jednotlivé kroky. Sú tam určité zmeny predvolebnej rétoriky, ale je jasné, že sa veľa bude hovoriť o nákupe LNG zo Spojených štátov a o prípadných clách, ktoré by mohli USA zaviesť. Európska komisia a jednotlivé členské štáty budú musieť nejak reagovať. Spojené štáty sú pre EÚ jedným z najväčších obchodných partnerov a preto je dôležité vedieť nastaviť si vzájomné vzťahy, " poznamenal.



Kamenický kolegov v Bruseli upozornil hlavne na to, aby sa Únia nedostala z jednej závislosti do druhej. Pripomenul situáciu, keď EÚ pred vojnou na Ukrajine dovážala 40 % plynu z Ruska a dnes niektoré členské štáty, ktoré v minulosti nakupovali vyše 50 % plynu z Ruska, dovážajú okolo 90 % skvapalneného plynu z Ameriky.



"Európa a takisto Slovensko, ktoré je lídrom v automobilovom priemysle, potrebujú lacné energie. Aby sme to dosiahli, nemôžeme byť závislí ani od Ruska, ani od USA, ideálny stav je, keď máme možnosť diverzifikovať, čo tiež nie je jednoduché," vysvetlil. Spresnil, že dodávatelia ako Alžírsko či Nórsko majú dopredu zazmluvnené dodávky plynu, čo pre Nemecko znamená zvýšiť dovozy amerického LNG.



Kamenický hovoril aj o tom, že lacné energie by mal mať nielen priemysel, ale aj domácnosti a občania. Dodal, že slovenská vláda sa bude snažiť pre ľudí naďalej zachovať stabilné ceny energií.



EK aj so slovenským eurokomisárom Marošom Šefčovičom zodpovedným za obchod a ekonomickú bezpečnosť bude tá, ktorá bude rokovať s americkou stranou a riešiť prípadné obchodné spory. Aby však bola úspešná, potrebuje mať istotu jednoty členských krajín EÚ. Kamenický upozornil, že bude dôležité, aby to, o čom bude Komisia rokovať, bolo v záujme členských krajín.



"Ak to tak bude, jednota bude dosiahnutá. Mám však obavy, lebo počúvame, že sa môže stať, že Spojené štáty budú podmieňovať nezavedenie taríf jednoznačným nákupom LNG zo strany Európanov," povedal.



Zdôraznil, že ho v takomto prípade bude zaujímať, aká bude tá cena plynu. V Bruseli hovoril aj o tom, že Únia nemôže byť konkurencieschopná, ak Spojené štáty na vnútornom trhu platia za plyn 10 dolárov za megawatthodinu a Európa ich plyn nakupuje za 50 dolárov.



"Hovoril som, že energie priamo vstupujú do ceny produktov a služieb, a keď budeme takýmto spôsobom vyrábať naše produkty, tak budú nekonkurencieschopné," doplnil.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)