Kamenický: Rozpočet na budúci rok je rozpočtom enormného zadlžovania

Bratislava 10. decembra (TASR) – Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok je rozpočtom enormného zadlžovania. Na jednej strane bola na Slovensku počas pandémie jedna z najnižších pomocí v rámci Európskej únie (EÚ), dynamika dlhu je však jedna z najvyšších. Vyhlásil to v piatok počas rozpravy k návrhu rozpočtu poslanec opozičného Smeru-SD a bývalý minister financií Ladislav Kamenický s tým, že Smer-SD návrh štátneho rozpočtu nepodporí.



Predložený rozpočet je tiež podľa neho rozpočtom nezvyšovania platov. Poukázal na potrebu zvyšovania platov zdravotníkom, ktorí sú kľúčovými počas pandémie. "Na to sa musia nájsť peniaze, kdekoľvek by ste ich zobrali," myslí si.



Návrh označil zároveň ako rozpočet "vydierania koaličných partnerov". Pripomenul slová ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) o tom, že rozpočet síce pôjde na hlasovanie s deficitom 4,94 % HDP, nedovolí však čerpať z prostriedkov nad 4,3 %, keďže sa v koalícii na troch ústavných zmenách nedohodli. Kamenický podotkol, že rozpočtové peniaze sú peniaze všetkých občanov SR, nie ministra financií, ktorý si s nimi robí, "čo sa mu zachce".



Navrhovaný rozpočet je zároveň podľa neho rozpočtom úteku zdravotníckych zamestnancov, a to nielen do zahraničia. Tvrdí, že mnohí odchádzajú zo zdravotníctva do iných sektorov. Viaceré investície, hlavne v oblasti zdravotníctva, sú podľa Kamenického závislé najmä na pláne obnovy a európskych peňazí. "Tento rozpočet je postavený vo veľkej miere na pláne obnovy a čerpaní eurofondov," podotkol s tým, že sa obáva o čerpanie týchto peňazí. Zdôraznil, že budúcoročný rast má byť hnaný investíciami, ak teda plán obnovy zlyhá, hospodársky rast podľa neho nebude.



Poslankyňa OĽANO Jana Majorová Garstková reagovala s tým, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) označila rozpočet na rok 2022 ako realistický, pričom "smerácky" rozpočet v roku 2019 kritizovala. Vlády Smeru-SD podľa nej nedokázali ozdravovať verejné financie ani v dobrých časoch.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) skonštatoval, že Kamenický ako šéf rezortu financií bol "nezodpovedný". Tvrdí, že narobil veľké dlhy a záväzky "v panike pred voľbami". "Z jeho strany mi to pripadalo také uslintané lízanie rozpočtu cez sklo, že silou-mocou by sa k tomu chcel dostať. Má zrejme túžbu, aby znova mohol takto nezodpovedne nakladať s našimi verejnými zdrojmi," myslí si Matovič.



Vo vyjadreniach Kamenického o enormnom zadlžovaní ministrovi chýbalo, že nehovoril aj o tom, že celý svet sa zadlžuje pre ochorenie COVID-19. Slová o pomoci pre zdravotníkov mu pripadali "cynické". V súvislosti s Kamenického výrokmi o "vydieraní koaličných partnerov" pri rozpočte Matovič dodal, že je nutné prijať zákon o výdavkových stropoch pre prípad, ak príde k moci nezodpovedná koalícia. Rovnako je podľa neho potrebné prijať zákon, ktorý nastaví udržateľný dôchodkový systém.