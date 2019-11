Kamenický: Rozpočet v NRSR upravíme, aby sme dostali deficit na 0,49%

Bratislava 13. novembra (TASR) – Pri rozpočte sa musíme správať zodpovedne a predložiť ho v takej podobe, aby prešiel Národnou radou (NR) SR. V parlamente sa ešte budú robiť nejaké opatrenia tak, aby deficit verejných financií v roku 2020 nepresiahol 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP). V stredu po rokovaní vlády to uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



"Na tento rok navrhujeme deficit na úrovni 0,68 % HDP, Komisia to vidí na úrovni 0,9 %, čo je oveľa lepšie, ako to vidí Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, o ktorú sa opiera, samozrejme, naša opozícia, ktorá sa snaží z rozpočtu robiť politiku," poznamenal šéf rezortu financií.



Priblížil, že Európska komisia (EK) v takzvanej jesennej prognóze nezohľadnila niektoré opatrenia, ktoré ide urobiť ministerstvo financií. Napríklad v nej nie sú zahrnuté príjmy z bankového odvodu. Tento odvod má podľa jeho slov vytvoriť priestor na to, aby bol dosiahnutý deficit na úrovni 0,49 %.



"Takisto my ideme urobiť ešte niektoré opatrenia v rámci Národnej rady SR, kde budeme upravovať niektoré výdavky tak, aby sme sa dostali s rozpočtom na tú rozpočtovanú úroveň 0,49 %," zdôraznil Kamenický.



Zmeny v parlamente sa ešte budú konať aj v súvislosti s daňou z tabaku. Parlamentu odkázal, že otázka tabaku už nie je otázkou. Kamenický podotkol, že opatrenie odsúhlasila vláda, tak ho muselo ministerstvo zahrnúť do rozpočtu. "My sme do medzispotreby dali 50 miliónov, čiže momentálne nám visí v rozpočte výška asi 50 miliónov na spotrebnú daň z tabaku. Vzhľadom na to, že mám informácie, že nie je vôľa v parlamente, aby takýto zákon bol nejakým spôsobom schválený, budeme to takisto kompenzovať v tom pozmeňujúcom návrhu, ktorý bude k danému rozpočtu predložený," skonštatoval.