Kamenický: S. Macedónsku ponúkame skúsenosti s bojom s daňovými únikmi
Kamenický vyzdvihol, že SR je jednou z krajín, ktoré veľmi významne pomáhajú Severnému Macedónsku v rámci programu Organizácie spojených národov (OSN).
Autor TASR
Bratislava 7. mája (TASR) - Zlepšovanie procesov vo verejných financiách, boj s daňovými únikmi či vplyv aktuálneho konfliktu na Blízkom východe na jednotlivé ekonomiky. To boli hlavné témy, o ktorých vo štvrtok v Bratislave rokovali minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) a ministerka financií Severného Macedónska Gordana Dimitrieska - Kočoska. Slovensko podľa Kamenického ponúka v týchto oblastiach svoje skúsenosti a spoluprácu.
„Témy, ktoré sme preberali, na jednej strane súvisia s bojom s daňovými únikmi. To je téma, ktorá veľmi zaujíma aj pani ministerku. My sme prezentovali mnohé veci, ktoré sme už zaviedli, prezentovali sme napríklad nový systém QR kódov,“ priblížil na tlačovej konferencii po stretnutí Kamenický. Ministerku podľa neho zaujímal aj slovenský projekt elektronických faktúr, ktorý sa má spustiť od začiatku roka 2027 a ktorý by mal prepojiť všetky faktúry generované v SR s finančnou správou.
Severomacedónsku ministerku podľa Kamenického zaujímalo napríklad aj fungovanie Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). „Je pre každú krajinu dnes v tejto veľmi búrlivej dobe dôležité, aby efektívnejšie vynakladala peniaze, tak ako sa to robí aj na Slovensku,“ zdôraznil minister.
Kamenický vyzdvihol, že SR je jednou z krajín, ktoré veľmi významne pomáhajú Severnému Macedónsku v rámci programu Organizácie spojených národov (OSN). „Sú to hlavne oblasti finančnej administratívy a procesov, ktoré súvisia s tým, čo sa deje v Európskej únii, aby krajiny ako Severné Macedónsko sa približovali procesom, ktoré sú dôležité v EÚ,“ priblížil.
Dimitrieska - Kočoska podľa neho ocenila aj projekt Centrálneho ekonomického systému, na ktorom Slovensko dlhodobo pracuje a ktorý môže byť unikátny v rámci EÚ. „Tento projekt je dlhodobý, bude trvať možno 10 rokov, kým všetky inštitúcie napojíme, ale keď ich napojíme, tak budeme mať veľmi dobrý prehľad o tom, koľko kto míňa, ako spravuje svoje financie. A takisto to budú vstupy na to, aby sme spresnili náš proces prípravy rozpočtu na každý rok,“ vysvetlil Kamenický.
Dlhú diskusiu so severomacedónskou ministerkou mali podľa neho o aktuálnych výzvach, ktorým čelia obidve krajiny, ale aj celá Európa. „Jedná sa hlavne o ceny palív, ktorými sa zaoberáme, takisto o vplyv vojny v Perzskom zálive. To sú veľké výzvy, ktoré môžu ovplyvniť ekonomiky. S týmto má každá jedna krajina momentálne problém,“ zhodnotil Kamenický s tým, že si navzájom vymenili informácie a skúsenosti v tejto oblasti.
