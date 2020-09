Kamenický:Smer dá novelu o elektronických komunikáciách na ústavný súd

Bratislava 2. septembra (TASR) - Opozičný Smer-SD sa obráti na Ústavný súd (ÚS) SR v súvislosti s novelou zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vyhlásil to poslanec Ladislav Kamenický (Smer-SD) počas diskusie v pléne k novele tohto zákona, ktorý parlamentu na opätovné prerokovanie vrátila prezidentka Zuzana Čaputová. Smer-SD chce podať ÚS nielen návrh na vyslovenie nesúladu s Ústavou SR, ale aj návrh na okamžité pozastavenie účinnosti zákona.



Legislatíva má Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR umožniť získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v "červených" krajinách. Podľa Kamenického novela porušuje základné ľudské právo na súkromie. Pripomenul, že podobný zákon už na jar parlament prijímal a po tom, ako ho Smer-SD napadol na Ústavnom súde, sa pozastavila jeho účinnosť a tým nebol aplikovaný v praxi. "Máme tu nejaký reparát zákona a keď som si pozrel odôvodnenie, nedostatkov je viac ako dĺžka zákona," podotkol v pléne Kamenický.



Právo na súkromie je podľa neho veľmi delikátna vec, pričom mnohí ľudia sa hrozia toho, koľko informácií o nich sa získava. Obáva sa, že poskytované údaje by mohli byť zneužité. Problém vidí aj s určitosťou, paragrafy hovoria podľa neho všeobecne, nie je jasné, ako má štát zasahovať do práv na súkromie. Nejasné podľa neho tiež je, ako bude štát pokutovať porušenie zákona a koho konkrétne bude pokutovať.