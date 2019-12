Kamenický: Snažili sme sa, aby rezorty efektívnejšie využívali peniaze

Bratislava 31. decembra (TASR) - Na hospodárenie štátu v tomto roku mali vplyv viaceré faktory, ktoré zabránili dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu v budúcom roku. Aj napriek tomu je minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) presvedčený, že vláda urobila v oblasti verejných financií viaceré opatrenia.



Podľa schváleného rozpočtu verejnej správy by mal deficit v budúcom roku dosiahnuť 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2019 by mal skončiť na úrovni 0,68 % HDP. Rozpočet s vyrovnaným hospodárením počíta až od roku 2021. "Keď som preberal rezort už mi avizovali, že bude deficit na úrovni 0,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Snažím sa, aby sme v tomto roku odovzdali rezort v takom stave, v ktorom som ho aspoň prebral. Na budúci rok bol plánovaný vyrovnaný rozpočet, ale boli rôzne vplyvy, ktoré nedovolili, aby sme hospodárili vyrovnane," skonštatoval v rozhovore pre TASR Kamenický.



Upozornil na to, že sa dofinancovalo napríklad verejné zdravotníctvo dvakrát po 90 miliónov eur. "Zvýšilo sa aj čerpanie eurofondov, čím stúpli výdavky na spolufinancovanie na úrovni viac ako 100 miliónov eur. Aj na základe podpory samospráv sme dali z envirofondu o vyše 40 miliónov eur viac, ako sme plánovali. Dali sa peniaze na zatepľovanie budov, výstavbu vodovodov, kanalizácií," vymenoval Kamenický.



Priznal však, že sa nenaplnili niektoré nedaňové príjmy, najmä na Ministerstve vnútra SR na úrovni približne 45 miliónov eur, hlavne z predaja majetku. "Takisto saldo rozpočtovaných štátnych finančných aktív bolo horšie o 62 miliónov eur. Vecí, ktoré vplývali na rok 2019, bolo relatívne veľa a popritom je potrebné spomenúť spomalenie hospodárskeho rastu, obchodné vojny a blížiaci sa brexit," podotkol Kamenický.



Rezort financií však podľa jeho slov tlačil na to, aby jednotlivé ministerstvá využívali zdroje efektívnejšie. "MF SR v roku 2019 napriek tomu, že sme v predvolebnej fáze politického cyklu, viazalo výdavky na úrovni 215 miliónov eur. Hlavne sme sa snažili, aby ministerstvá efektívnejšie využívali peniaze, a to najmä na prevádzku, aby sa viazanie výdavkov čo najmenej dotklo investícií," vysvetlil Kamenický.



Opätovne zopakoval, že víťazom budúcoročného rozpočtu sú ľudia. Napríklad ministerstvo práce bude mať medziročne vyššie prostriedky okolo 413 miliónov eur. "Ak by som vzal rok 2020, stačilo by urobiť jedno jednoduché opatrenie. Dávame na valorizáciu miezd pracovníkov vo verejnej správe na budúci rok okolo 488 miliónov eur, to je na úrovni asi 0,5 % HDP. Stačilo by nedať túto valorizáciu a máme vyrovnaný rozpočet. My sa ale snažíme, aby opatrenia, ktoré robíme, zvýšili kvalitu života ľudí, čiže chceme, aby valorizácia bola," tvrdí Kamenický.



S rastom platov sa podľa neho totiž bude zvyšovať aj spotreba. "Štátu sa časť peňazí vráti vo forme daní. Tie peniaze budú potrebné na to, aby štát mohol poskytovať zdravotné a sociálne služby, takže je to taký kolobeh peňazí, s ktorým stále pracujeme," doplnil minister.



Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu bude podľa jeho slov závisieť od novej vlády, ktorá vzíde z parlamentných volieb. "Je dôležité, aké priority si stanoví vláda, s akými reformnými krokmi príde. Väčšinou sa robia v prvom roku vládnutia. Ja som musel viazať výdavky pre tento rok v objeme 215 miliónov a pre budúci rok vo výške 475 miliónov eur. Je úlohou vlády aj ministra financií, aby urobila opatrenia na to, aby bolo možné vyrovnaný rozpočet dosiahnuť," dodal minister.