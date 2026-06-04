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Kamenický: SR plní fiškálne pravidlá EÚ najlepšie zo všetkých členov
Kamenický poukázal aj na aktuálnu prognózu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá síce znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky, mnohé krajiny však budú rásť ešte pomalšie.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Slovenská republika obstála v aktuálnom hodnotení plnenia fiškálnych pravidiel krajín Európskej únie (EÚ) najlepšie zo všetkých členských štátov. V reakcii na stredajšiu (3.6.) správu Európskej komisie (EK) to uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR.
„Európska komisia urobila hodnotenie všetkých krajín EÚ z hľadiska rastu čistých výdavkov a Slovenská republika skončila na najlepšej pozícii. Svedčí to o tom, že vláda SR je finančne a fiškálne zodpovedná a že si plníme úlohy,“ zhodnotil šéf rezortu Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Ministerstvo v tejto súvislosti pripomenulo, že EK pri svojich hodnoteniach rozpočtov priamo neprihliada na výšku deficitov, ktoré krajiny dosahujú, pretože tie sa skladajú aj z častí, ktoré národné vlády nevedia priamo ovplyvniť. Ide napríklad o vplyv externého prostredia alebo úroky za splátky dlhu.
„Aj Slovensko výrazne dopláca na zlú ekonomickú situáciu v Európskej únii, obchodné vojny, energetickú krízu či vysoké ceny energií v EÚ, čo sú všetko externé faktory. Komisiu preto zaujímajú výdavky, ktoré sú priamo v rukách vlády,“ vysvetlil rezort.
Kamenický poukázal aj na aktuálnu prognózu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá síce znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky, mnohé krajiny však budú rásť ešte pomalšie. „Hospodársky rast v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5 % na 1,1 %, vo Francúzsku z 1,1 % na 0,8 % a v eurozóne z 1,4 % na 1,2 %. Slovensko sa znížilo o 0,2 %, ale náš hospodársky rast budúci rok 1,6 % je vyšší ako v Nemecku, vo Francúzsku aj v eurozóne,“ vyčíslil minister.
„Európska komisia urobila hodnotenie všetkých krajín EÚ z hľadiska rastu čistých výdavkov a Slovenská republika skončila na najlepšej pozícii. Svedčí to o tom, že vláda SR je finančne a fiškálne zodpovedná a že si plníme úlohy,“ zhodnotil šéf rezortu Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Ministerstvo v tejto súvislosti pripomenulo, že EK pri svojich hodnoteniach rozpočtov priamo neprihliada na výšku deficitov, ktoré krajiny dosahujú, pretože tie sa skladajú aj z častí, ktoré národné vlády nevedia priamo ovplyvniť. Ide napríklad o vplyv externého prostredia alebo úroky za splátky dlhu.
„Aj Slovensko výrazne dopláca na zlú ekonomickú situáciu v Európskej únii, obchodné vojny, energetickú krízu či vysoké ceny energií v EÚ, čo sú všetko externé faktory. Komisiu preto zaujímajú výdavky, ktoré sú priamo v rukách vlády,“ vysvetlil rezort.
Kamenický poukázal aj na aktuálnu prognózu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá síce znížila odhad rastu slovenskej ekonomiky, mnohé krajiny však budú rásť ešte pomalšie. „Hospodársky rast v roku 2027 v Nemecku bol znížený z 1,5 % na 1,1 %, vo Francúzsku z 1,1 % na 0,8 % a v eurozóne z 1,4 % na 1,2 %. Slovensko sa znížilo o 0,2 %, ale náš hospodársky rast budúci rok 1,6 % je vyšší ako v Nemecku, vo Francúzsku aj v eurozóne,“ vyčíslil minister.