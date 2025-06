Kamenický: SR podporuje iniciatívu na posilnenie investícií v EÚ

Bratislava 9. júna (TASR) - Slovensko podporuje agendu Európskej komisie (EK) zameranú na vytvorenie únie úspor a investícií v EÚ. Ide o historickú príležitosť na posilnenie hospodárskej odolnosti Európy, podporu jej konkurencieschopnosti a zabezpečenie prosperujúcej budúcnosti. Uviedol to minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) v pondelok na konferencii venovanej tejto téme, ktorú v Bratislave organizujú Národná banka Slovenska (NBS), Ministerstvo financií (MF) SR a európsky think-tank Bruegel.



Kamenický poukázal na to, že globálna ekonomika sa nachádza v neistých časoch. Čelí viacerým výzvam, ktoré súvisia okrem iného s obchodnými vojnami a konkurencieschopnosťou. „V tomto ohľade je únia úspor a investícií jedným z dôležitých príkladov účinnej spoločnej reakcie Európskej únie s cieľom urobiť EÚ silnejšou a konkurencieschopnejšou,“ vyzdvihol. Pripomenul, že podľa analýzy inštitútu Bruegel z roku 2024 čelí Európa značnej investičnej medzere, ktorá sa odhaduje na 800 miliárd eur ročne.



Pre Slovensko ako malú a exportne orientovanú ekonomiku predstavuje táto situácia podľa ministra výzvu aj príležitosť. „Naše malé a stredné podniky a technologicky orientované odvetvia, najmä v automobilovom priemysle a IT, si vyžadujú rozsiahle financovanie na rozšírenie inovácií a udržanie konkurencieschopnosti. Fragmentované kapitálové trhy však obmedzujú prístup k súkromným investíciám, na čo upozorňuje aj analýza Bruegel,“ priblížil. Výzvou teda je umožniť firmám prístup k celoeurópskym zdrojom financovania, čím sa zníži ich závislosť od tradičného bankového financovania. „Rozšírením prístupu k nebankovému financovaniu môže únia úspor a investícií podporiť dynamickejšie hospodárstvo poháňané inováciami v celej Európe,“ doplnil Kamenický.



Poukázal na projekt podpory kapitálového trhu na Slovensku v podobe retailových štátnych dlhopisov v objeme 500 miliónov eur, ktorý spustilo MF na jar tohto roka. Predávali sa najprv prostredníctvom pobočkovej siete vybraných bánk, aktuálne sa s nimi môže obchodovať na Burze cenných papierov v Bratislave. Dostupné sú bežným občanom, a to z celej EÚ.



„Táto iniciatíva slúži dvom zásadným cieľom - diverzifikácii financovania štátneho rozpočtu a zvyšovaniu finančnej gramotnosti na Slovensku. Priamym zapojením verejnosti do financovania budúcnosti nielenže získavame kapitál, ale dávame občanom aj možnosť, aby s dôverou pôsobili na finančných trhoch,“ vysvetlil Kamenický.



Vyzdvihol tiež význam posilňovania finančnej gramotnosti, ktorá je základným kameňom zvyšovania dôvery v kapitálové trhy. „Slovensko robí v tejto oblasti významné kroky. Zakotvuje vzdelávanie v oblasti financií do školských osnov a spúšťa verejné programy, ktoré pomôžu občanom získať schopnosti potrebné na hospodárenie s financiami, zodpovedné sporenie a rozumné investovanie,“ priblížil minister. Slovensko má podľa neho najvyššie ambície v oblasti digitálnych finančných služieb a inovácií, ktoré znižujú finančné bariéry. Takisto podporuje iniciatívu na prehĺbenie regionálnej spolupráce pri rozvoji kapitálových trhov v strednej a juhovýchodnej Európe.



Digitalizácia so sebou prináša aj výzvy, ktoré treba riešiť, aby sa zachovala dôvera ľudí, upozornil Kamenický. Slovensko má preto záujem o silnú reguláciu, ktorá chráni spotrebiteľov a zároveň podporuje inovácie. Malo by ísť pritom o opatrenia, ktoré nevytvoria dodatočnú záťaž pre činnosť malých a stredných podnikov. „Slovenský kapitálový trh nie je ideálny, ale rýchlo sa vyvíja. Sektor kolektívneho investovania vrátane podielových a dôchodkových fondov dynamicky rastie. To je v súlade s dôrazom na udržateľné financovanie,“ zdôraznil minister financií s tým, že pracujú na zvýšení likvidity bratislavskej burzy, aby prilákala viac investorov.



Európska komisia v marci tohto roka predstavila novú stratégiu na vytvorenie únie úspor a investícií, ktorej cieľom je nasmerovať úspory do produktívnych investícií. Zámerom je zvýšiť účasť občanov EÚ na kapitálových trhoch vďaka širším investičným možnostiam a lepšej finančnej gramotnosti, podporiť ich bohatstvo a zároveň posilniť hospodárstvo EÚ.