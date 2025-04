Kamenický: SR vlani zlepšila udržateľnosť verejných financií najviac

Bratislava 1. apríla (TASR) - Informácia o tom, že Slovensko má najhoršiu udržateľnosť verejných financií v Európskej únii (EÚ), je len polovicou pravdy. Dôležité je aj to, že sa Slovenská republika v minulom roku v tomto ukazovateli zlepšila najviac z celej EÚ. Vyhlásil to v utorok v Národnej rade (NR) SR minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).



Reagoval tak na aktuálnu správu Európskej komisie (EK) Debt Sustainability Monitor 2024. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v pondelok (31. 3.) poukázala na to, že Slovensko dosiahlo najhoršie postavenie v EÚ podľa ukazovateľa udržateľnosti verejných financií S1, ktorý v SR dosahuje 6,5 % HDP.



Kamenický v utorok upozornil, že ide len o čiastočnú informáciu z rozsiahleho dokumentu, ktorý obsahuje aj ďalšie dôležité hodnotenie. „Slovenská republika sa aj vďaka konsolidácii a najmä vďaka konsolidácii najviac zlepšila zo všetkých krajín Európskej únie v dlhodobej udržateľnosti,“ zdôraznil.



Takisto je podľa ministra potrebné poukázať na to, ako sa Slovensko dostalo k najhoršej udržateľnosti verejných financií. „Musíte povedať, z čoho sme sa teda dostávali, čo sme tu zdedili? Táto správa je jasným dôkazom toho, čo sme hovorili stále, že sme zdedili verejné financie v katastrofálnom stave. Snažíme sa ich zlepšovať, aj to hovorí táto správa,“ podčiarkol Kamenický.