Kamenický: Suma energopomoci bude známa v polovici decembra

Bratislava 19. novembra (TASR) - Celková suma potrebná na štátnu pomoc s cenami energií v budúcom roku bude známa približne v polovici decembra. Mala by sa však zmestiť do rozpočtu na budúci rok bez potreby jeho zásadnej úpravy. Informoval o tom minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) na utorkovom rokovaní parlamentného finančného výboru, ktorý diskutoval aj o vládnom návrhu rozpočtu.



Uznesenie k rozpočtu výbor zatiaľ neprijal, vráti sa k nemu ešte budúci týždeň v utorok (26. 11.). V ten deň popoludní sa začína posledná plánovaná schôdza Národnej rady (NR) SR v tomto roku, na ktorej sa tradične schvaľuje aj rozpočet na nasledujúci rok.



"Politicky, aj podľa toho, čo hovorí premiér, je neúnosné, aby stúpali ceny energií na Slovensku," vyhlásil Kamenický. Pripomenul, že v rozpočte na budúci rok je na energopomoc vyčlenených zatiaľ 235 miliónov eur. Z nich však väčšia časť predstavuje očakávaný doplatok ešte za rok 2024. Schému pomoci pripravuje ministerstvo hospodárstva, zatiaľ ju však nepredstavilo.



"Celkovú sumu budeme vedieť niekedy v polovici decembra. Mali by sme sa zmestiť v rámci rozpočtu, čiže bez zásadných zmien a naháňania ďalších príjmov či škrtania výdavkov," zdôraznil minister financií. Pripomenul, že predložený rozpočet obsahuje aj rezervu na zatiaľ neznáme výdavky, z ktorej časť má ísť aj na vyššie mzdy zdravotníkov.